ونقلت رويترز عن مسؤول مصري، قوله: “حماس وافقت على المقترح المقدم من الوسيطين مصر وقطر، والذي يتضمن مساراً للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب”.

وأضاف المسؤول، أن “أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يشمل تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً وتبادل أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”.

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنها نقلت عن مصدر مطلع في الحركة، اشترط عدم الكشف عن هويته، اليوم الاثنين "حماس سلمت ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل (الفلسطينية) على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات".

يأتي هذا فيما أكدت مصر وقطر، اليوم الاثنين، استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يضمن "الوقف الفوري" لإطلاق النار في غزة، مشددتين على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بحضور رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري، خلفان الكعبي، وفق بيان للرئاسة المصرية، دون تحديد مدة زيارة المسؤولين القطريين.