ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي لم تسمِّه، قوله إن "حماس وافقت حاليّاً على صفقة تبادل الأسرى، لأنها تسعى لمنع قوات الجيش الإسرائيلي من دخول مدينة غزة".

وأضاف المصدر أنه "لا تأكيد لقبول تل أبيب صفقة جزئية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة".

وزعم أن "ردّ حماس يتوافق بنسبة 98% مع اقتراح (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف الذي وافقت عليه إسرائيل سابقاً"، على حد قوله.

وقال إن "حماس سلّمَت ردها بشأن صفقة الأسرى لرئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن) مساء اليوم (أمس الأحد) خلال لقاء في مصر"، فيما أكدت حماس قبولها المقرح.

في السياق نفسه ذكر مراسل القناة باراك رافيد في تدوينة على منصة إكس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علّق على أنباء صفقة التبادل وموافقة حماس عليها قائلاً: "مثلك، أسمع التقارير بوسائل الإعلام، ومنها يمكنك الحصول على انطباع واحد، أن حماس تحت ضغط هائل"، بحسب تعبيره.

لكن هيئة البثّ الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطّلعة لم تسمِّها، أن "المفاوضات على صفقة جزئية جرت بموافقة نتنياهو ومعرفته".