الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
تل أبيب تبحث رد حماس على مقترح الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار
تبحث تل أبيب ردّ حركة حماس على مقترح الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أعلنه إعلام عبري.
تل أبيب تبحث رد حماس على مقترح الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار
إعلام عبري: إسرائيل تسلمت رد "حماس" على مقترح الوسطاء وجاري بحثه / AP
18 أغسطس 2025

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي لم تسمِّه، قوله إن "حماس وافقت حاليّاً على صفقة تبادل الأسرى، لأنها تسعى لمنع قوات الجيش الإسرائيلي من دخول مدينة غزة".

وأضاف المصدر أنه "لا تأكيد لقبول تل أبيب صفقة جزئية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة".

وزعم أن "ردّ حماس يتوافق بنسبة 98% مع اقتراح (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف الذي وافقت عليه إسرائيل سابقاً"، على حد قوله.

وقال إن "حماس سلّمَت ردها بشأن صفقة الأسرى لرئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن) مساء اليوم (أمس الأحد) خلال لقاء في مصر"، فيما أكدت حماس قبولها المقرح.

في السياق نفسه ذكر مراسل القناة باراك رافيد في تدوينة على منصة إكس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علّق على أنباء صفقة التبادل وموافقة حماس عليها قائلاً: "مثلك، أسمع التقارير بوسائل الإعلام، ومنها يمكنك الحصول على انطباع واحد، أن حماس تحت ضغط هائل"، بحسب تعبيره.

لكن هيئة البثّ الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطّلعة لم تسمِّها، أن "المفاوضات على صفقة جزئية جرت بموافقة نتنياهو ومعرفته".

اختيارات المحرر

وأوضحت المصادر أن المقترح المصري-القطري الجديد لعقد صفقة بين حماس وإسرائيل "مشابه جدّاً لمقترح ويتكوف الأساسي، المتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء وتسليم 18 جثماناً، مقابل 60 يوماً من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب".

قبل ذلك قالت حماس في بيان، إنها "أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدّمه لها أمس الوسيطَان المصري والقطري".

وتقدّر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة 20 منهم أحياء، فيما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً أودى بحياة عديد منهم، بحسب تقارير حقوقية.

يُذكَر أنّ حماس أعلنت مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة" مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و4 شهداء و156 ألفاً و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفل.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us