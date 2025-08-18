الحرب على غزة
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي في اشتباك مع المقاومة شمالي قطاع غزة
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، بإصابة ضابط وجندي في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شماليّ قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة منذ 22 شهراً.
كتائب القسام تعلن إيقاع قوة من جنود وآليات الاحتلال في حقل ألغام في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة - تعبيرية / وسائل التواصل
18 أغسطس 2025

وقال الجيش في بيان، إن "ضابطاً قتالياً أصيب بجروح متوسطة، وجندياً آخر بجروح طفيفة، في اشتباك وقع شماليّ غزة".

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تَمكُّن مقاتليها “السبت من إيقاع قوة من جنود وآليات العدو في حقل ألغام مكوَّن من عبوات مضادة للأفراد والدروع في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وأوضحت أن مقاتليها رصدوا إجلاء جنود جيش الاحتلال القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف.

ومنذ بداية حرب الإبادة بغزة قُتل 898 عسكرياً إسرائيلياً وأصيب 6 آلاف و196، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.

ومع رقابة عسكرية مشدَّدة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية، حفاظاً على الروح المعنوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و4 شهداء و156 ألفاً و230 مصاباً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
