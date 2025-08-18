وقال الجيش في بيان، إن "ضابطاً قتالياً أصيب بجروح متوسطة، وجندياً آخر بجروح طفيفة، في اشتباك وقع شماليّ غزة".

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تَمكُّن مقاتليها “السبت من إيقاع قوة من جنود وآليات العدو في حقل ألغام مكوَّن من عبوات مضادة للأفراد والدروع في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وأوضحت أن مقاتليها رصدوا إجلاء جنود جيش الاحتلال القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف.

ومنذ بداية حرب الإبادة بغزة قُتل 898 عسكرياً إسرائيلياً وأصيب 6 آلاف و196، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.