وفي مقطع فيديو نشرته على منصة "إكس"، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع شبكات للجريمة المنظمة، معلنة رفع قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض عليه.

من جانبه، ادعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان مساء الخميس، أن مادورو يقود منذ أكثر من عقد منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، المتهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، التي صنفتها الخارجية الأمريكية في يوليو/تموز منظمة إرهابية عالمية.

في المقابل، ندّدت الحكومة الفنزويلية بالقرار الأمريكي، ووصفه وزير الخارجية إيفان خيل بأنه "مثير للشفقة" و"سخيف". وكتب في بيان على تطبيق "تليغرام": "هذه المكافأة المثيرة للشفقة هي أسخف خدعة على الإطلاق".