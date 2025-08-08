سياسة
واشنطن ترفع مكافأة القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار بتهم تهريب مخدرات وسط تنديد فنزويلي
أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ضاعفت المكافأة المخصصة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، وذلك على خلفية اتهامات له بالتورط في تهريب المخدرات.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو / AP Archive
وفي مقطع فيديو نشرته على منصة "إكس"، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع شبكات للجريمة المنظمة، معلنة رفع قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض عليه.

من جانبه، ادعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان مساء الخميس، أن مادورو يقود منذ أكثر من عقد منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، المتهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، التي صنفتها الخارجية الأمريكية في يوليو/تموز منظمة إرهابية عالمية.

في المقابل، ندّدت الحكومة الفنزويلية بالقرار الأمريكي، ووصفه وزير الخارجية إيفان خيل بأنه "مثير للشفقة" و"سخيف". وكتب في بيان على تطبيق "تليغرام": "هذه المكافأة المثيرة للشفقة هي أسخف خدعة على الإطلاق".

وأضاف: "في الوقت الذي نكشف فيه المؤامرات الإرهابية المدبرة من واشنطن، تخرج هذه المسؤولة بسيرك إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا"، وتابع: "كرامة وطننا ليست للبيع.. نرفض هذه العملية الدعائية السياسية الفجة".

يُذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت لأول مرة، عام 2020، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار للقبض على مادورو بعد اتهامه بتهريب المخدرات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ومع بدء مادورو ولايته الرئاسية الثالثة، رفعت واشنطن المكافأة إلى 25 مليون دولار وفرضت عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين كبار.

مصدر:TRT Arabi
