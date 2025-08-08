وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال" إن الزعيمين "سينضمان إليَّ في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية السلام"، مضيفاً أن يوم الجمعة "سيكون يوماً تاريخياً لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة والعالم".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستوقّع اتفاقيات ثنائية مع البلدين، بهدف تعزيز فرص اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي.

وحسب شبكة "CBS"، يتضمن الاتفاق منح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممر بطول 43 كيلومتراً داخل الأراضي الأرمينية، سيُطلق عليه اسم "مسار ترمب للسلام والازدهار الدوليين" (TRIPP).

وكانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت الأربعاء، أن رئيس وزرائها سيزور واشنطن "لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن اللقاء الثلاثي مع ترمب وعلييف يهدف إلى "دعم السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".