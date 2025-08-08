سياسة
ترمب يعلن استضافة قمة سلام "تاريخية" بين أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الخميس، أنه سيستضيف في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، قمة سلام تجمع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، للتوقيع على معاهدة تنهي نزاعاً مستمراً منذ عقود بين البلدين.
وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال" إن الزعيمين "سينضمان إليَّ في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية السلام"، مضيفاً أن يوم الجمعة "سيكون يوماً تاريخياً لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة والعالم".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستوقّع اتفاقيات ثنائية مع البلدين، بهدف تعزيز فرص اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي.

وحسب شبكة "CBS"، يتضمن الاتفاق منح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممر بطول 43 كيلومتراً داخل الأراضي الأرمينية، سيُطلق عليه اسم "مسار ترمب للسلام والازدهار الدوليين" (TRIPP).

وكانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت الأربعاء، أن رئيس وزرائها سيزور واشنطن "لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن اللقاء الثلاثي مع ترمب وعلييف يهدف إلى "دعم السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".

وعُقد آخر اجتماع بين باشينيان وعلييف في 10 يوليو/تموز الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لكنه لم يسفر عن تقدم ملموس نحو تنفيذ اتفاقية السلام التي توصّل إليها الطرفان في مارس/آذار 2025.

وتشترط أذربيجان على أرمينيا "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى، كما تطالب بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​ ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام بين البلدين.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
