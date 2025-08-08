سياسة
1 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء السوداني: مؤسسات الدولة ستعود للخرطوم في أكتوبر وتشغيل المطار خلال شهرين
أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن مؤسسات الدولة ستعود إلى العاصمة الخرطوم بكاملها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن تشغيل مطار الخرطوم سينفذ خلال شهرين.
رئيس الوزراء السوداني: مؤسسات الدولة ستعود للخرطوم في أكتوبر وتشغيل المطار خلال شهرين
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس / Reuters Archive
منذ 21 ساعات

وفي لقاء مع الإعلاميين بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس، بمنزل سفير السودان لدى مصر، قال إدريس إن زيارته إلى القاهرة أسفرت عن تفاهمات مهمة، بينها تسهيلات في إجراءات التأشيرات، وتسيير 500 حافلة للراغبين في العودة الطوعية إلى السودان، إلى جانب تسهيلات على مستوى المعابر وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.

وأشار إدريس إلى أن ديون الربط الكهربائي تبلغ 110 ملايين دولار، لافتاً إلى أن حكومته تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، مؤكداً أن إعمار البلاد يمثل أولوية قصوى للحكومة.

وعن الأوضاع الميدانية، قال رئيس الوزراء إن الأوضاع في مدينة أم درمان "تسير بصورة ممتازة"، مضيفاً أن الحياة في بحري عادت بنسبة 80%، بينما تحتاج الخرطوم ووسطها وشارع النيل إلى إعادة تخطيط شامل.

اختيارات المحرر

والخميس وصل إدريس إلى القاهرة في أول زيارة خارجية رسمية له (غير معلنة المدة) منذ توليه منصبه في 31 مايو/أيار الماضي.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.



مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us