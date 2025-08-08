وفي لقاء مع الإعلاميين بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس، بمنزل سفير السودان لدى مصر، قال إدريس إن زيارته إلى القاهرة أسفرت عن تفاهمات مهمة، بينها تسهيلات في إجراءات التأشيرات، وتسيير 500 حافلة للراغبين في العودة الطوعية إلى السودان، إلى جانب تسهيلات على مستوى المعابر وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.

وأشار إدريس إلى أن ديون الربط الكهربائي تبلغ 110 ملايين دولار، لافتاً إلى أن حكومته تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، مؤكداً أن إعمار البلاد يمثل أولوية قصوى للحكومة.

وعن الأوضاع الميدانية، قال رئيس الوزراء إن الأوضاع في مدينة أم درمان "تسير بصورة ممتازة"، مضيفاً أن الحياة في بحري عادت بنسبة 80%، بينما تحتاج الخرطوم ووسطها وشارع النيل إلى إعادة تخطيط شامل.