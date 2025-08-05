سياسة
1 دقيقة قراءة
مقتل 4 أشخاص جراء تحطّم طائرة استطلاع لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة كانت مخصصة لمهام الاستطلاع ورصد حرائق الغابات، وذلك قرب مطار "فرحات عباس" في ولاية جيجل شرقي البلاد.
تحطم طائرة استطلاع لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر ومصرع 4 أشخاص / AA Archive
5 أغسطس 2025

وأوضحت المديرية أن الضحايا الأربع هم العقيد رضوان برجي، قائد الوحدة الجوية للحماية المدنية والطيار المتربص غلاي صهيب، ومدرب طيران من مدرسة خاصة، إضافة إلى رعية أجنبي من تشيلي يشغل منصب مدير شركة طيران خاصة تدعى "تراكتور"، من دون تفاصيل أكثر عن ملابسات وظروف تحطم الطائرة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الطائرة "تحطمت بعد دقيقة واحدة فقط من إقلاعها، داخل السياج المحيط بمطار فرحات عباس"، الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومتراً شرق مدينة جيجل، وفق ما أوردته وكالة “الأناضول”.

وحسب المصادر ذاتها، "كانت الطائرة في مهمة لمراقبة بؤر حرائق الغابات في ولاية سكيكدة المجاورة، قبل أن تعود إلى القاعدة الجوية بجيجل للتزود بالوقود، ثم واصلت مهمتها الاستطلاعية".

تأتي هذه الحادثة في وقت تبذل فيه الجزائر جهوداً للحد من حرائق الغابات، إذ خصصت أكثر من 15 طائرة صغيرة ومتوسطة وواحدة أخرى كبيرة تابعة للجيش لمواجهة حرائق الغابات خلال هذا الصيف، إلى جانب عشرات الحوامات التابعة للحماية المدنية والقوات المسلحة.

وخلال هذا الصيف لوحظ تراجع في وتيرة حرائق الغابات بالجزائر مقارنة بالأعوام الماضية، وسط درجات حرارة معتدلة بالمناطق الشمالية وغياب لموجات الحر الطويلة.

مصدر:TRT Arabi
