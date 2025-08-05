وأوضحت المديرية أن الضحايا الأربع هم العقيد رضوان برجي، قائد الوحدة الجوية للحماية المدنية والطيار المتربص غلاي صهيب، ومدرب طيران من مدرسة خاصة، إضافة إلى رعية أجنبي من تشيلي يشغل منصب مدير شركة طيران خاصة تدعى "تراكتور"، من دون تفاصيل أكثر عن ملابسات وظروف تحطم الطائرة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الطائرة "تحطمت بعد دقيقة واحدة فقط من إقلاعها، داخل السياج المحيط بمطار فرحات عباس"، الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومتراً شرق مدينة جيجل، وفق ما أوردته وكالة “الأناضول”.

وحسب المصادر ذاتها، "كانت الطائرة في مهمة لمراقبة بؤر حرائق الغابات في ولاية سكيكدة المجاورة، قبل أن تعود إلى القاعدة الجوية بجيجل للتزود بالوقود، ثم واصلت مهمتها الاستطلاعية".