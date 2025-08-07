سياسة
خرق جديد لوقف النار.. قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي شرقي وجنوبي لبنان
​​​​​​​قُتل 5 أشخاص وأُصيب 10 آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق "المصنع" الدولي في منطقة البقاع شرقي لبنان، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.
عناصر من الشرطة اللبنانية والدفاع المدني يعاينون سيارة مدمرة جراء غارة إسرائيلية في منطقة المصنع شرق لبنان، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. / AFP
منذ 15 ساعات

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزارة الصحة، أن "5 أشخاص استُشهدوا وأُصيب 10 آخرون في حصيلة أولية لاستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق المصنع".

وفي وقت سابق الخميس، قُتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان غرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، وقالت الوكالة اللبنانية حينها إن "مسيَّرة معادية استهدفت مواطناً أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، مما أدى إلى استشهاده"، دون مزيد من التفاصيل.

كما قُتل مواطن سوري وأُصيب شخصان، الخميس، في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير سريان في محافظة النبطية جنوبي لبنان، وفق المصدر نفسه.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 276 قتيلاً و580 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
