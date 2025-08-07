ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزارة الصحة، أن "5 أشخاص استُشهدوا وأُصيب 10 آخرون في حصيلة أولية لاستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق المصنع".
وفي وقت سابق الخميس، قُتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان غرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، وقالت الوكالة اللبنانية حينها إن "مسيَّرة معادية استهدفت مواطناً أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، مما أدى إلى استشهاده"، دون مزيد من التفاصيل.
كما قُتل مواطن سوري وأُصيب شخصان، الخميس، في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير سريان في محافظة النبطية جنوبي لبنان، وفق المصدر نفسه.
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 276 قتيلاً و580 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.