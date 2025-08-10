سياسة
2 دقيقة قراءة
قادة أوروبا يشددون على مشاركة كييف في محادثات السلام مع بوتين وزيلينسكي يشيد بموقفهم
قال قادة أوروبيون من عدة دول أمس السبت، إن مسار التوصل إلى السلام في أوكرانيا يجب أن يتم بمشاركة كييف، مشددين على أن أي مفاوضات لإنهاء النزاع يجب أن تنطلق من وقف إطلاق النار أو تقليص حدة القتال.
قادة أوروبا يشددون على مشاركة كييف في محادثات السلام مع بوتين وزيلينسكي يشيد بموقفهم
صورة أرشيفية ماكرون وستارمر وزيلينسكي في لندن / Reuters
10 أغسطس 2025

وفي بيان مشترك، شدد زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، على تمسكهم برفض تغيير الحدود بالقوة، معتبرين أن خطوط التماس الحالية تمثل أساساً محتملاً لبدء المحادثات.

وجاء البيان الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا يوم الجمعة، في محاولة لبلورة اتفاق سلام يشمل أوكرانيا.

ووفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فإن ترمب منفتح على عقد قمة ثلاثية تضم زيلينسكي، غير أن الترتيبات الحالية تركز على لقاء ثنائي بناء على طلب موسكو. ولم تصدر حتى الآن ردود رسمية من كييف أو موسكو بشأن إمكانية عقد الاجتماع الثلاثي.

في هذا السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، دعمه الكامل للموقف الأوروبي، مشيداً بالتصريحات الداعمة لأوكرانيا من قبل قادة فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا، وفنلندا والمفوضية الأوروبية. وأكد زيلينسكي أن أي تسوية يجب أن تكون "عادلة"، محذراً من أن تقديم تنازلات إقليمية لروسيا سيؤدي إلى تعزيز عدوانها.

ميدانياً، أعلنت السلطات المحلية في منطقة ساراتوف الروسية أن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة خلال الليل أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من الشقق ومنشأة صناعية لم يُكشف عن طبيعتها.

اختيارات المحرر

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 121 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الهجوم، بينها ثماني طائرات فوق ساراتوف.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام أوكرانية باشتعال حريق في مصفاة نفط بمدينة ساراتوف عقب الضربات، في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الروسي حول طبيعة المنشأة المستهدفة. وكانت المصفاة، التابعة لشركة "روسنفت"، قد أوقفت عملياتها سابقاً نتيجة هجمات مشابهة.

كما أعلنت هيئة الطيران الروسية تعليق الرحلات من وإلى ساراتوف لساعتين صباح اليوم لدواعٍ أمنية. ويواصل الطرفان تبادل الاتهامات بشأن استهداف البنية التحتية المدنية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
وكان ترمب منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السلع الروسية، ولاحقا قلص المهلة إلى 10 أيام اعتباراً من 28 يوليو/تموز.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us