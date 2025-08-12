جاء ذلك في بيان مشترك تلته، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، القائمة بأعمال البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة أصلي غُوفَن، التي تترأس المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور أعضاء من المجموعة والمنظمة.

يأتي ذلك بعد أيام من تصديق الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وعن تلك الخطة، قال البيان: "نعتبر إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تصعيداً خطيراً وغير مقبول وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير القانوني".

وأضاف أن "إجراءات إسرائيل واستمرار انتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك القتل والتجويع ومحاولة فرض التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان جميعها ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية".