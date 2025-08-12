الحرب على غزة
بيان عربي-إسلامي مشترك: احتلال إسرائيل لغزة تصعيد خطير وغير مقبول
اعتبرت المجموعة العربية بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إعلان إسرائيل عزمها احتلال كامل قطاع غزة "تصعيداً خطيراً وغير مقبول"، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات إلى القطاع.
أصلي غُوفَن القائمة بأعمال البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة، خلال تلاوة البيان المشترك في المؤتمر الصحفي بنيويورك. / AFP
جاء ذلك في بيان مشترك تلته، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، القائمة بأعمال البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة أصلي غُوفَن، التي تترأس المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور أعضاء من المجموعة والمنظمة.

يأتي ذلك بعد أيام من تصديق الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة، تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وعن تلك الخطة، قال البيان: "نعتبر إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تصعيداً خطيراً وغير مقبول وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير القانوني".

وأضاف أن "إجراءات إسرائيل واستمرار انتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك القتل والتجويع ومحاولة فرض التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان جميعها ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية".

وطالب البيان إسرائيل "بالسماح فوراً ومن دون شروط بدخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية تنقل وعمل منظمات الإغاثة بما يتماشى مع القانون الدولي".

وتشمل الخطة الإسرائيلية احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
