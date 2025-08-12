وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عبر منصة تليغرام إنّ "الجانبين أكدا من جديد عزمهما على إجراء محادثات ناجحة"، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حضور فلاديمير بوتين إلى ألاسكا الجمعة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترمب هو "انتصار للكرملين".
وقال زيلينسكي في حديثه للصحفيين: "سيعقد بوتين لقاء على الأراضي الأمريكية، ما يشكل بالنسبة إليه انتصاراً شخصياً"، مضيفاً أنّ "هذا الاجتماع يُخرج الرئيس الروسي من عزلته، ويؤخر فرض عقوبات أمريكية محتملة على موسكو".
في غضون ذلك، استبعد زيلينسكي اتخاذ قرارات تخص أوكرانيا في القمة المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل، وفق ما نقلته وكالة أنباء آر بي سي-أوكرانيا.
وشدد على أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرارات بخصوص كييف من دوننا"، معرباً عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي مدركاً لذلك، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الاجتماع بين ترمب وبوتين يمكن بالتأكيد أن يكون مهماً لمسارهما الثنائي".
وأعرب زيلينسكي عن ثقته بعقد اجتماع ثلاثي بينه وبين ترامب وبوتين، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا.
وكان ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيلتقي نظيره الروسي في 15 أغسطس/آب الجاري، في ولاية ألاسكا بأقصى الشمال الغربي للولايات المتحدة.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.