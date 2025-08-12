وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عبر منصة تليغرام إنّ "الجانبين أكدا من جديد عزمهما على إجراء محادثات ناجحة"، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حضور فلاديمير بوتين إلى ألاسكا الجمعة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترمب هو "انتصار للكرملين".

وقال زيلينسكي في حديثه للصحفيين: "سيعقد بوتين لقاء على الأراضي الأمريكية، ما يشكل بالنسبة إليه انتصاراً شخصياً"، مضيفاً أنّ "هذا الاجتماع يُخرج الرئيس الروسي من عزلته، ويؤخر فرض عقوبات أمريكية محتملة على موسكو".

في غضون ذلك، استبعد زيلينسكي اتخاذ قرارات تخص أوكرانيا في القمة المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل، وفق ما نقلته وكالة أنباء آر بي سي-أوكرانيا.