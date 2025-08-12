سياسة
2 دقيقة قراءة
مباحثات أمريكية-روسية بشأن لقاء ترمب وبوتين.. وزيلينسكي يعتبر قمة ألاسكا انتصاراً للكرملين
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو مباحثات هاتفية اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات للقمة المقررة يوم الجمعة المقبل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية.
مباحثات أمريكية-روسية بشأن لقاء ترمب وبوتين.. وزيلينسكي يعتبر قمة ألاسكا انتصاراً للكرملين
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو مباحثات هاتفية / AA
منذ 21 ساعات

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عبر منصة تليغرام إنّ "الجانبين أكدا من جديد عزمهما على إجراء محادثات ناجحة"، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حضور فلاديمير بوتين إلى ألاسكا الجمعة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترمب هو "انتصار للكرملين".

وقال زيلينسكي في حديثه للصحفيين: "سيعقد بوتين لقاء على الأراضي الأمريكية، ما يشكل بالنسبة إليه انتصاراً شخصياً"، مضيفاً أنّ "هذا الاجتماع يُخرج الرئيس الروسي من عزلته، ويؤخر فرض عقوبات أمريكية محتملة على موسكو".

في غضون ذلك، استبعد زيلينسكي اتخاذ قرارات تخص أوكرانيا في القمة المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل، وفق ما نقلته وكالة أنباء آر بي سي-أوكرانيا.

اختيارات المحرر

وشدد على أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرارات بخصوص كييف من دوننا"، معرباً عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي مدركاً لذلك، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الاجتماع بين ترمب وبوتين يمكن بالتأكيد أن يكون مهماً لمسارهما الثنائي".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته بعقد اجتماع ثلاثي بينه وبين ترامب وبوتين، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا.

وكان ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيلتقي نظيره الروسي في 15 أغسطس/آب الجاري، في ولاية ألاسكا بأقصى الشمال الغربي للولايات المتحدة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us