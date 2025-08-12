وأشارت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان، إلى أنّ الوزيرين تناولا خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز الثقة بين البلدين، وتطبيق الإعلان المشترك الذي أبرم بقمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولفت البيان إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر إزاء قضايا إقليمية، وأبديا استعدادهما لمواصلة الحوار المباشر بين البلدين.

والجمعة، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها ترمب في البيت الأبيض.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.