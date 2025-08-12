سياسة
أذربيجان وأرمينيا تناقشان سبل تطبيق "إعلان السلام" وتعزيز الثقة بينهما
أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف ونظيره الأرميني أرارات ميزرويان، اليوم الثلاثاء، محادثات حول سبل تطبيق "إعلان السلام" المشترك بين البلدين، الذي جرى توقيعه خلال قمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
"وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام / AP
وأشارت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان، إلى أنّ الوزيرين تناولا خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز الثقة بين البلدين، وتطبيق الإعلان المشترك الذي أبرم بقمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولفت البيان إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر إزاء قضايا إقليمية، وأبديا استعدادهما لمواصلة الحوار المباشر بين البلدين.

والجمعة، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها ترمب في البيت الأبيض.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.

