لبنان
1 دقيقة قراءة
إصابة 3 أشخاص بقصف إسرائيلي على الناقورة جنوبي لبنان
أُصيب 3 أشخاص، الثلاثاء، جراء قصف نفَّذته مسيَّرة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
إصابة 3 أشخاص بقصف إسرائيلي على الناقورة جنوبي لبنان
إصابة 3 أشخاص بقصف إسرائيلي على الناقورة جنوبي لبنان / AP
12 أغسطس 2025

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيَّرة على بلدة الناقورة، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح، إصابة أحدهما حرجة"، قبل أن تعلن الوزارة في بيان لاحق ارتفاع عدد المصابين جراء الغارة إلى 3.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف استهدف محيط ميناء الناقورة، مشيرةً إلى أن سيارات إسعاف توجهت إلى الموقع لنقل المصابين.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الحدث حتى الساعة 19:20 ت.غ.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

اختيارات المحرر

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و590 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us