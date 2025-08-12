وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيَّرة على بلدة الناقورة، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح، إصابة أحدهما حرجة"، قبل أن تعلن الوزارة في بيان لاحق ارتفاع عدد المصابين جراء الغارة إلى 3.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف استهدف محيط ميناء الناقورة، مشيرةً إلى أن سيارات إسعاف توجهت إلى الموقع لنقل المصابين.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الحدث حتى الساعة 19:20 ت.غ.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.