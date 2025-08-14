وقالت الوكالة، في سلسلة منشورات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إن موجة الحر الحالية التي تشهدها غزة أدت إلى تفاقم أزمة المياه، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، وهو ما يزيد معاناة السكان في ظل الظروف المأساوية القائمة.

وأضافت أن ندرة المياه المتاحة ترفع خطر الإصابة بالجفاف، وخاصة مع استمرار القصف والنزوح القسري، ومع محدودية الكهرباء والوقود التي تحرم المدنيين من أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد.

وأوضحت الأونروا أنها نفذت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنشطة طارئة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء غزة، وقدمت دعماً لما يقرب من 1.7 مليون نازح، شمل مياهاً معبأة وأخرى عبر الشاحنات.

وجددت المنظمة الأممية التأكيد على "الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار" لإنهاء معاناة المدنيين في القطاع.