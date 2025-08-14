الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الأونروا: موجة الحر ونقص المياه يفاقمان مأساة غزة
حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتفاقم أزمة نقص المياه يجعلان الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة "أكثر سوءاً".
الأونروا: موجة الحر ونقص المياه يفاقمان مأساة غزة
الأونروا: موجة الحر ونقص المياه يزيدان مأساة غزة / AP
14 أغسطس 2025

وقالت الوكالة، في سلسلة منشورات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إن موجة الحر الحالية التي تشهدها غزة أدت إلى تفاقم أزمة المياه، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، وهو ما يزيد معاناة السكان في ظل الظروف المأساوية القائمة.

وأضافت أن ندرة المياه المتاحة ترفع خطر الإصابة بالجفاف، وخاصة مع استمرار القصف والنزوح القسري، ومع محدودية الكهرباء والوقود التي تحرم المدنيين من أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد.

وأوضحت الأونروا أنها نفذت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنشطة طارئة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء غزة، وقدمت دعماً لما يقرب من 1.7 مليون نازح، شمل مياهاً معبأة وأخرى عبر الشاحنات.

وجددت المنظمة الأممية التأكيد على "الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار" لإنهاء معاناة المدنيين في القطاع.

اختيارات المحرر

وفي يوليو/تموز الماضي، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 112 مصدراً لتعبئة المياه العذبة، ودمر 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و776 شهيداً فلسطينياً و154 ألفاً و906 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us