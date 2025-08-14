وجاءت الدعوة في بيان للحركة، تعليقاً على إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على مخطط استيطاني جديد في المنطقة المعروفة بـ"إي 1"، يهدف إلى فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

وقالت الحركة: "فلنجعل من الجمعة القادمة يوم غضب عارم ومحطة وطنية جامعة نصرة لقطاع غزة ورفضاً لمخطط السيطرة على الضفة الغربية"، مؤكدة أن "الرد الحقيقي" في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع على غزة، وتصاعد الهجمة الاستيطانية التي تقودها حكومة الاحتلال، يكون عبر "الميدان والتصعيد الشعبي والمقاومة بكل أدواتها".

ودعت حماس الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات إلى المشاركة الواسعة في فعاليات "الغضب والنصرة"، دفاعاً عن الأرض الفلسطينية في مواجهة مخططات الضم والمصادرة التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من حقه في العيش الكريم.

كما حثت الفصائل الوطنية والإسلامية والقوى السياسية والحركات الشبابية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات على توحيد الصفوف لإسناد الفلسطينيين في غزة والمناطق المهددة بالاستيطان.

وشددت الحركة على أهمية تكثيف هذه الفعاليات داخل فلسطين وفي مختلف دول العالم، باعتبارها "رسائل غضب وتحدٍ مفادها أن الاحتلال لن يبقى، وأن مشروع الضم سيسقط بإرادة الشعب ومقاومته المستمرة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت، صباح الخميس، أن سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع ويشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة أخرى في منطقة مجاورة.