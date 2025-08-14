ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، لم تسمّها، أن القرار مرتبط بالتقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أن زيارة ترمب إلى بريطانيا مقررة بين 17 و19 سبتمبر/أيلول القادم، تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث، وأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية التوقف في إسرائيل قبل تلك المحطة.

كما أكد مسؤول إسرائيلي، لم تكشف الصحيفة هويته، وجود "مؤشرات أولية" بشأن زيارة ترمب، لكنه شدد على أنه "لا شيء ملموساً" حتى الآن، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وفي السياق، أفادت القناة 13 العبرية أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، دافيد برنياع، زار العاصمة القطرية الدوحة الخميس، في إطار مساعي استئناف المفاوضات مع حماس، دون تأكيد فوري من السلطات القطرية.

وادعت القناة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى "احتمال تقديم حماس مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار"، بينما لم يصدر رد من الحركة على تلك الأنباء.

من جانبها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمها، أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع جميع الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة ينهي الحرب، مؤكدة استمرار الاجتماعات بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين.