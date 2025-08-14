وجاءت المواقف الرسمية التي أصدرتها دول ومنظمات عربية، غداة تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الصدد.

ومساء الثلاثاء، أعلن نتنياهو في مقابلة متلفزة ارتباطه الشديد بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين.

السعودية

وقالت الخارجية السعودية في بيان الأربعاء، إن "المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت المملكة تأكيدها الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه، استناداً إلى القوانين الدولية ذات الصلة، كما حذرت المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً.

قطر

وأفادت الخارجية القطرية في بيان الأربعاء، بأنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)"، وأضافت أن الدوحة تعد هذه التصريحات "امتداداً لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت قطر أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التضامن لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى".

مصر

من جانبها، قالت الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، إنها "تؤكد حرصها على إرساء السلام في الشرق الأوسط، وتدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى"، وأوضحت أنها "طالبت بإيضاحات لهذا، في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لخسارة السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد"، دون أن توضح من أي جهة طلبت إيضاحات.

وشدد البيان على أن هذا الأمر "يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة"، وأكد أنه "لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة للمفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية".

الأردن

وفي السياق ذاته، اعتبر الأردن، في بيان للخارجية الأربعاء، تصريحات نتنياهو "تصعيداً استفزازياً خطيراً، وتهديداً لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً "رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية"، وشدد على أن "هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

ودعت الخارجية الأردنية إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

اليمن

من جهتها، قالت الخارجية اليمنية، في بيان الأربعاء، إنها تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، التي تبجّح فيها بما أسماه رؤية إسرائيل الكبرى".

واعتبرت الخارجية اليمنية ذلك "انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحدياً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي"، وحذرت من أن "استمرار هذه السياسات الإسرائيلية من شأنه دفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

فلسطين

من جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الأربعاء، تصريحات نتنياهو "مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة".

وأضافت أن تلك التصريحات "مرفوضة ومدانة، وتشكل استفزازاً وتصعيداً خطيراً يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، جراء هذه السياسة الاستعمارية التوسعية التي تحكم دولة الاحتلال، ورفضها احترام سيادة الدول والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين هذه الدول".

سلطنة عمان