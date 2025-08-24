سوريا الجديدة
3 دقيقة قراءة
سوريا.. الهجري يشكّل فصيلاً مسلحاً في السويداء والبلعوس يعتبره "نسخة من الحرس الثوري الإيراني"
أعلن حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في محافظة السويداء السورية، عن تشكيل قوة عسكرية محلية أطلق عليها اسم "الحرس الوطني"، اعتبرها القيادي في تجمع "رجال الكرامة" ليث البلعوس "نسخة من الحرس الثوري الإيراني".
سوريا.. الهجري يشكّل فصيلاً مسلحاً في السويداء والبلعوس يعتبره "نسخة من الحرس الثوري الإيراني"
حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في محافظة السويداء السورية / Reuters
24 أغسطس 2025

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية عن ليث البلعوس، القيادي في تجمع "رجال الكرامة"، قوله مساء السبت، إن "أبناء السويداء كانوا ينتظرون من الشيخ الهجري موقفاً جامعاً يعكس الحلول ويقود الناس نحو بر الأمان"، مؤكداً أن الهجري "محاط بمجموعة من قادة الفصائل المعروفين سابقاً بممارسات الخطف والسرقة والنهب وابتزاز النساء".

ووصف البلعوس تسمية "الحرس الوطني" بأنها مستنسخة من الحرس الثوري الإيراني، الذي شارك على مدى 14 عاماً (2011-2024) في الحرب التي شنها النظام السوري المخلوع ضد المحتجين، ما جعله يُنظر إليه بوصفه شريكاً في القتل والتهجير.

وأضاف أن إعلان تشكيل الحرس الوطني لم يكن رسالة حكمة أو مسؤولية، بل يحمل في طياته مزيداً من الخراب والدمار.

وفي المقابل، أشاد البلعوس بموقف تجمع "رجال الكرامة" الذي لم ينضم إلى الفصائل المعلنة باسم الحرس الوطني، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً.

ونقلاً عن مقطع مصور متداول، ذكرت قناة "الإخبارية" أن الهجري أعلن تشكيل "الحرس الوطني" من فصائل مسلحة أعلنت ولاءها التام له، واستعدادها لمحاربة ما سمتها "فصائل سلفية إرهابية"، وزادت أن "البعض يرى وجود فئة بالسويداء لا تريد حلاً وتؤمن بأن الحل صفري".

ولم يصدر تعقيب رسمي من دمشق بشأن تشكيل هذا الفصيل حتى ساعة إعداد الخبر. 

ويؤكد المسؤولون السوريون، لا سيما الرئيس أحمد الشرع، أن الدروز "مكون أصيل" من الشعب السوري، وحمايتهم مسؤولية الدولة التي تضمن حقوقاً متساوية لجميع السوريين.

اختيارات المحرر

ولدروز السويداء 3 مشايخ عقل (مراجع دينية) قد تختلف مواقفهم أحياناً، وهم حمود الحناوي، ويوسف جربوع، والهجري الذي يعتبر أتباعه أقلية لا تمثل الموقف الحقيقي للطائفة، حسب مراقبين.

وسبق أن أعرب كل من جربوع والحناوي في مناسبات عدة رفضهما طلب الحماية من إسرائيل، وتمسكهما بخيار الوحدة الوطنية. بينما ناشد الهجري تل أبيب مراراً التدخل، وأعرب عن شكره إياها، وهو ما اعتبره ناشطون إفشالاً لمحاولات تسوية الأزمة الأخيرة بالمحافظة.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتذرعت إسرائيل بـ"حماية الدروز" لتصعيد عدوانها على سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلاً سافراً في شؤونها، مطالبة بإلزام تل أبيب الامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974. وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بالنظام السوري بعد 24 عاماً في الحكم.

ولم تهدد الحكومة السورية الجديدة، برئاسة الشرع، إسرائيل بأي شكل، ورغم ذلك شنت الأخيرة غارات جوية على سوريا، قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us