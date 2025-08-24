ونقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية عن ليث البلعوس، القيادي في تجمع "رجال الكرامة"، قوله مساء السبت، إن "أبناء السويداء كانوا ينتظرون من الشيخ الهجري موقفاً جامعاً يعكس الحلول ويقود الناس نحو بر الأمان"، مؤكداً أن الهجري "محاط بمجموعة من قادة الفصائل المعروفين سابقاً بممارسات الخطف والسرقة والنهب وابتزاز النساء".

ووصف البلعوس تسمية "الحرس الوطني" بأنها مستنسخة من الحرس الثوري الإيراني، الذي شارك على مدى 14 عاماً (2011-2024) في الحرب التي شنها النظام السوري المخلوع ضد المحتجين، ما جعله يُنظر إليه بوصفه شريكاً في القتل والتهجير.

وأضاف أن إعلان تشكيل الحرس الوطني لم يكن رسالة حكمة أو مسؤولية، بل يحمل في طياته مزيداً من الخراب والدمار.

وفي المقابل، أشاد البلعوس بموقف تجمع "رجال الكرامة" الذي لم ينضم إلى الفصائل المعلنة باسم الحرس الوطني، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً.

ونقلاً عن مقطع مصور متداول، ذكرت قناة "الإخبارية" أن الهجري أعلن تشكيل "الحرس الوطني" من فصائل مسلحة أعلنت ولاءها التام له، واستعدادها لمحاربة ما سمتها "فصائل سلفية إرهابية"، وزادت أن "البعض يرى وجود فئة بالسويداء لا تريد حلاً وتؤمن بأن الحل صفري".

ولم يصدر تعقيب رسمي من دمشق بشأن تشكيل هذا الفصيل حتى ساعة إعداد الخبر.

ويؤكد المسؤولون السوريون، لا سيما الرئيس أحمد الشرع، أن الدروز "مكون أصيل" من الشعب السوري، وحمايتهم مسؤولية الدولة التي تضمن حقوقاً متساوية لجميع السوريين.