ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الحصرية قوله إن "إصدار العملة الجديدة يهدف إلى تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، مع تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق"، مؤكداً أنه لا يتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة الليرة السورية.

وأوضح الحصرية أن عملية الإصدار ستكون على ثلاث مراحل، تبدأ بتداول الفئات الجديدة تدريجياً إلى جانب الفئات الحالية، ثم الانتقال إلى التبديل، قبل أن يقتصر استبدال الفئات القديمة في المرحلة الأخيرة على مصرف سورية المركزي حصراً.

وأشار إلى أن العملة الجديدة ستتميز بمواصفات فنية عالية وتقنيات متقدمة مضادة للتزوير، مضيفاً أنها ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد الحصرية أن هذه الخطوة "إجراء فني وتنظيمي" لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.