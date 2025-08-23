سوريا الجديدة
بتقنية مضادة للتزوير.. سوريا تعلن التحضير لإصدار عملة جديدة
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم السبت، أن المصرف يجري تحضيرات لإصدار عملة ورقية جديدة بتقنيات حديثة مضادة للتزوير، في إطار خطة إصلاح نقدي ومالي.
مصرف سوريا المركزي / وكالة الأنباء السورية (سانا)
23 أغسطس 2025

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الحصرية قوله إن "إصدار العملة الجديدة يهدف إلى تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، مع تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق"، مؤكداً أنه لا يتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة الليرة السورية.

وأوضح الحصرية أن عملية الإصدار ستكون على ثلاث مراحل، تبدأ بتداول الفئات الجديدة تدريجياً إلى جانب الفئات الحالية، ثم الانتقال إلى التبديل، قبل أن يقتصر استبدال الفئات القديمة في المرحلة الأخيرة على مصرف سورية المركزي حصراً.

وأشار إلى أن العملة الجديدة ستتميز بمواصفات فنية عالية وتقنيات متقدمة مضادة للتزوير، مضيفاً أنها ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد الحصرية أن هذه الخطوة "إجراء فني وتنظيمي" لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.

كما لفت إلى أن المصرف سيطلق في الوقت المناسب حملة توعية وطنية لشرح تفاصيل الفئة الجديدة والإجابة عن تساؤلات المواطنين والجهات الاقتصادية.

ويواصل السوريون التعامل بالعملة الورقية القديمة، التي تحمل صور رئيس النظام المنهار بشار الأسد على فئة ألفي ليرة (يعادل الدولار نحو 10 آلاف ليرة سورية) وصورة والده حافظ الأسد على فئة الألف ليرة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

مصدر:TRT Arabi
