وأفاد المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، بأن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات الثلاث” حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظراً إلى ما تشهده من تحديات أمنية".
وأكد أن "المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت تتوفر فيه الظروف المناسبة والبيئة الآمنة".
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في السويداء، بعد اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن مئات القتلى قبل أن يتوقف القتال باتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يوليو/تموز الماضي، فيما استغلت إسرائيل هذه الأوضاع.
أما في الرقة والحسكة، فيصر واجهة تنظيم "PKK/ YPG" الإرهابي الذي يًعرف بـ"قسد"، على إثارة القلاقل الأمنية، رغم الاتفاق الذي وقع في دمشق في مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد التنظيم الإرهابي فرهاد عبدي شاهين.
وأصدر الرئيس الشرع في يونيو/حزيران الماضي، مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية وتحديد عدد مقاعد مجلس الشعب بـ150، قبل أن يعلن رئيس اللجنة محمد طه الأحمد في يوليو/تموز اللاحق زيادة عدد المقاعد إلى 210، على أن يُعيّن الرئيس ثلثها بشكل مباشر مقابل انتخاب الثلثين الآخرين.
وصادق الرئيس السوري الأربعاء الماضي على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، الذي ينظم اختيار ثلثي أعضائه عبر الاقتراع، ويحدد شروط العملية الانتخابية واللجان المرتبطة بها، إضافة إلى معايير العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.