وأفاد المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، بأن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات الثلاث” حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظراً إلى ما تشهده من تحديات أمنية".

وأكد أن "المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت تتوفر فيه الظروف المناسبة والبيئة الآمنة".

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في السويداء، بعد اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن مئات القتلى قبل أن يتوقف القتال باتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يوليو/تموز الماضي، فيما استغلت إسرائيل هذه الأوضاع.

أما في الرقة والحسكة، فيصر واجهة تنظيم "PKK/ YPG" الإرهابي الذي يًعرف بـ"قسد"، على إثارة القلاقل الأمنية، رغم الاتفاق الذي وقع في دمشق في مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد التنظيم الإرهابي فرهاد عبدي شاهين.