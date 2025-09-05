وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن المواطن أحمد عبد الفتاح شحادة (57 عاماً) من بلدة عوريف بنابلس، استشهد برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز المربعة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، قرب حواجز عسكرية في مدينة نابلس.

ونقلت الوكالة عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمها تعاملت مع 3 إصابات إثر اعتداء بالضرب على حاجز دير شرف غربي نابلس، وجرى نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة فلسطيني رابع بالرصاص الحي عند حاجز المربعة العسكري، قبل أن يجري الإعلان عن استشهاده في وقت لاحق.

وفي حوادث متكررة، يتعرض الفلسطينيون للضرب والتنكيل والتفتيش خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، 898، منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية، خلال أغسطس/آب الماضي، نحو 1613 اعتداء ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بينها 431 اعتداء ارتكبها مستوطنون.