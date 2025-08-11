وشدد أردوغان، في كلمة له عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة، على أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لوقف الوحشية في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للفلسطينيين الذين يتضورون جوعاً هناك.
وقال: "حشدنا كل إمكانات دولتنا وقدراتنا الدبلوماسية لنصبح بصيص أمل لغزة"، وأضاف: "لن نسمح لنتنياهو وعصابته الإجرامية بجرّ منطقتنا إلى كوارث أكبر من أجل إطالة عمرهم السياسي".
وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي، بحثا خلاله خطط احتلال إسرائيل الجديدة لغزة، مبيناً أنه نقل لعباس الموقف الحازم لتركيا بهذا الصدد.
وأكد الرئيس التركي أن تركيا هي “الدولة التي تصدر أقوى رد فعل تجاه وحشية وإبادة وتعذيب وظلم دولة الإرهاب الإسرائيلية ضد إخواننا الفلسطينيين”، وتمنى أردوغان رؤية غزة تستعيد السلام والاستقرار والحرية.
وشدد أردوغان على أن الشعب التركي على رأسه المنظمات المدنية والأوقاف والجمعيات لا تترك شعب غزة بمفرده أبدًا، وأعرب أردوغان عن شكره لعشرات آلاف المشاركين في مسيرة السبت من منطقة بيازيد إلى آيا صوفيا في إسطنبول من أجل المسلمين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
من جهة أخرى، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لاتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان الذي جرى توقيعه الجمعة عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
واعتبر أردوغان الاتفاق بأنه خطوة تاريخية، مؤكداً أن تركيا ستواصل نضالها في كل أنحاء العالم من أجل إحلال السلام.
في سياق الحرب على الإرهاب، أورد الرئيس أردوغان “أننا سنصل حتماً إلى هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، لنثبت أن تضحيات شهدائنا الأبطال ومحاربينا القدماء لم تذهب سدى”، مشدداً على أن كل الأطياف والأعراق في تركيا تعيش تحت سقف وطن واحد.
وأشاد الرئيس التركي بعقد لجنة “التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية” البرلمانية، اجتماعها الثاني، الجمعة، سعياً لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، مضيفاً: “نحن أمام فرصة مهمة تاريخية ولا يجب أن نضيعها وإلا سيكون الأمر وبالاً علينا في المستقبل”.
وبخصوص الزلزال الذي ضرب مساء الأحد، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قضاء صيندرغي، بولاية باليكسير، أكد الرئيس أردوغان أن السلطات استكملت أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة.
وأضاف أردوغان: “وجّهنا المسؤولين لأجل الاطلاع على الوضع وتثبيت كل الأضرار”، كما أكد أن الحكومة مستمرة في دعم الإجراءات كافة للتجهيز ضد الزلازل من خلال البنية التحتية.