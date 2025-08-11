وشدد أردوغان، في كلمة له عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة، على أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لوقف الوحشية في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للفلسطينيين الذين يتضورون جوعاً هناك.

وقال: "حشدنا كل إمكانات دولتنا وقدراتنا الدبلوماسية لنصبح بصيص أمل لغزة"، وأضاف: "لن نسمح لنتنياهو وعصابته الإجرامية بجرّ منطقتنا إلى كوارث أكبر من أجل إطالة عمرهم السياسي".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي، بحثا خلاله خطط احتلال إسرائيل الجديدة لغزة، مبيناً أنه نقل لعباس الموقف الحازم لتركيا بهذا الصدد.

وأكد الرئيس التركي أن تركيا هي “الدولة التي تصدر أقوى رد فعل تجاه وحشية وإبادة وتعذيب وظلم دولة الإرهاب الإسرائيلية ضد إخواننا الفلسطينيين”، وتمنى أردوغان رؤية غزة تستعيد السلام والاستقرار والحرية.

وشدد أردوغان على أن الشعب التركي على رأسه المنظمات المدنية والأوقاف والجمعيات لا تترك شعب غزة بمفرده أبدًا، وأعرب أردوغان عن شكره لعشرات آلاف المشاركين في مسيرة السبت من منطقة بيازيد إلى آيا صوفيا في إسطنبول من أجل المسلمين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.