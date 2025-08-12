تركيا
1 دقيقة قراءة
تركيا تسيطر على 45 حريق غابات من أصل 55
أعلن وزير الزارعة والغابات التركية إبراهيم يوماقلي السيطرة على 45 حريق غابات من أصل 55 اندلعت الاثنين في عموم البلاد.
فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في منطقة الغابات في منطقة كيبيز بتشاناكالي / AA
منذ 19 ساعات

وأوضح يوماقلي عبر حسابه في إكس أنه توجّه إلى مركز إدارة الحرائق لتقييم الوضع الراهن عقب اجتماع الحكومة، وقال: "تَمكَّنَّا اليوم من السيطرة التامة على 45 من أصل 55 حريق غابات اندلعت في البلاد.

وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت أيضاً من “السيطرة نسبيّاً على الحرائق في قضاءي أيواجق وأزينه بولاية تشاناق قلعة، وقضاء مودورنو بولاية بولو، وقضاء غوكسون بولاية قهرمان مرعش، وقضاء ميلاس في موغلا، وقضاء يايلاداغي في ولاية هطاي، ومنطقة شهزادلار في ولاية مانيسا".

وأشار الوزير إلى أن الفرق لا تزال تكافح الحرائق في مركز ولاية تشاناق قلعة وقضاء داردانوس في الولاية ذاتها، إضافة إلى قضاء سوما في مانيسا، وقضاء أنز في أدرنة. وشدّد على أنها تكافح بكل طاقتها من أجل السيطرة بأقرب وقت على الحرائق المستمرة.

وأضاف: "سبق أن أصدرنا تحذيرات من أننا نمرّ بأسبوع شديد الخطورة من حيث حرائق الغابات، وسيستمر هذا الخطر في الأيام القادمة"، داعياً إلى تَجنُّب أي سلوك قد يؤدِّي إلى اندلاع حرائق، بخاصة الامتناع عن إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في الأماكن التي قد تؤدي إلى اشتعال نيران فيها.

مصدر:TRT Arabi
