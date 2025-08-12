وأوضح يوماقلي عبر حسابه في إكس أنه توجّه إلى مركز إدارة الحرائق لتقييم الوضع الراهن عقب اجتماع الحكومة، وقال: "تَمكَّنَّا اليوم من السيطرة التامة على 45 من أصل 55 حريق غابات اندلعت في البلاد.

وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت أيضاً من “السيطرة نسبيّاً على الحرائق في قضاءي أيواجق وأزينه بولاية تشاناق قلعة، وقضاء مودورنو بولاية بولو، وقضاء غوكسون بولاية قهرمان مرعش، وقضاء ميلاس في موغلا، وقضاء يايلاداغي في ولاية هطاي، ومنطقة شهزادلار في ولاية مانيسا".