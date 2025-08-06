وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في منشور عبر منصة "نكست/NeXT" المحلية، اليوم الأربعاء، إن طائرة "أقنجي"، تجمع بين التحليق على ارتفاعات عالية، والبقاء في الجو لفترات طويلة، والقدرة على الضربات الدقيقة ضمن منصة واحدة.

وأضاف غورغون، أن أقنجي أثبتت قوتها مجدداً من خلال نجاحها في تحقيق إصابة دقيقة للهدف خلال اختبار إطلاق ذخيرة "LGK-82".