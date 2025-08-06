منذ يوم واحد
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في منشور عبر منصة "نكست/NeXT" المحلية، اليوم الأربعاء، إن طائرة "أقنجي"، تجمع بين التحليق على ارتفاعات عالية، والبقاء في الجو لفترات طويلة، والقدرة على الضربات الدقيقة ضمن منصة واحدة.
وأضاف غورغون، أن أقنجي أثبتت قوتها مجدداً من خلال نجاحها في تحقيق إصابة دقيقة للهدف خلال اختبار إطلاق ذخيرة "LGK-82".
بدوره، قال أحمد أقيول، المدير العام لشركة “أسيلسان” التركية المنتجة لمجموعة التوجيه الليزري، في منشور عبر "نكست"، إن "السيف الحاد لمسيّرة أقنجي يواصل إثبات جدارته".
من جانبه، أوضح سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة “بايكار”، في منشور على إكس، أن "اختبار إطلاق مسيرة أقنجي لمجموعة التوجيه بالليزر: إصابة تامة".