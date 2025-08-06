تركيا
1 دقيقة قراءة
تركيا.. مسيَّرة "بيرقدار أقنجي" تنجح في اختبار إطلاق ذخيرة موجهة بالليزر
نجحت مسيرة "بيرقدار أقنجي" التركية، في اختبار إطلاق ذخيرة "مجموعة التوجيه بالليزر/ LGK - 82"، بتحقيقها إصابة تامة للهدف.
تركيا.. مسيَّرة "بيرقدار أقنجي" تنجح في اختبار إطلاق ذخيرة موجهة بالليزر
مسيرة "بيرقدار أقنجي" التركية تنجح باختبار إطلاق ذخيرة موجهة بالليزر / AA
منذ يوم واحد

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في منشور عبر منصة "نكست/NeXT" المحلية، اليوم الأربعاء، إن طائرة "أقنجي"، تجمع بين التحليق على ارتفاعات عالية، والبقاء في الجو لفترات طويلة، والقدرة على الضربات الدقيقة ضمن منصة واحدة.

وأضاف غورغون، أن أقنجي أثبتت قوتها مجدداً من خلال نجاحها في تحقيق إصابة دقيقة للهدف خلال اختبار إطلاق ذخيرة "LGK-82".

موصى به

بدوره، قال أحمد أقيول، المدير العام لشركة “أسيلسان” التركية المنتجة لمجموعة التوجيه الليزري، في منشور عبر "نكست"، إن "السيف الحاد لمسيّرة أقنجي يواصل إثبات جدارته".

من جانبه، أوضح سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة “بايكار”، في منشور على إكس، أن "اختبار إطلاق مسيرة أقنجي لمجموعة التوجيه بالليزر: إصابة تامة".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us