وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان نشرته عبر إكس، إن اجتماع طاولة مستديرة انعقد بحضور نائب وزير التجارة التركي فولكان أغار، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.
وأضافت أن الاجتماع حضره أيضاً رجال أعمال أعضاء في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وأوضحت الوزارة، أنه بُحث في الاجتماع بحث فرص التعاون الممكنة بين البلدين، في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا.
وأشارت إلى أنه جرى التركيز بشكل خاص على نماذج "البناء، التشغيل، نقل الملكية"، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت الوزارة، إلى أنه وُقّعت مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، بهدف إعادة إرساء التعاون المؤسسي بين البلدين.
كما جرى توقيع 9 مذكرات تفاهم منفصلة بين منظمات المجتمع المدني في تركيا وسوريا، "ما أسس لقاعدة تعاون قوية ومستدامة بين البلدين"، بحسب البيان.
وأكدت الوزارة التركية أنها ستواصل جهودها لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ضمن إطار مؤسساتي، مع العمل على تعزيز قنوات الاتصال المباشرة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.