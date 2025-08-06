تركيا
1 دقيقة قراءة
إسطنبول.. توقيع مذكرة تفاهم تركية-سورية لتأسيس مجلس أعمال مشترك
وقّعت تركيا وسوريا، الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال مشترك، بهدف إعادة إرساء التعاون المؤسسي بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع طاولة مستديرة مشتركة انعقدت في إسطنبول.
إسطنبول.. توقيع مذكرة تفاهم تركية-سورية لتأسيس مجلس أعمال مشترك
اجتماع الطاولة المستديرة التركي-السوري في إسطنبول / وزارة التجارة التركية
منذ يوم واحد

وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان نشرته عبر إكس، إن اجتماع طاولة مستديرة انعقد بحضور نائب وزير التجارة التركي فولكان أغار، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

وأضافت أن الاجتماع حضره أيضاً رجال أعمال أعضاء في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وأوضحت الوزارة، أنه بُحث في الاجتماع بحث فرص التعاون الممكنة بين البلدين، في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأشارت إلى أنه جرى التركيز بشكل خاص على نماذج "البناء، التشغيل، نقل الملكية"، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

موصى به

ولفتت الوزارة، إلى أنه وُقّعت مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، بهدف إعادة إرساء التعاون المؤسسي بين البلدين.

كما جرى توقيع 9 مذكرات تفاهم منفصلة بين منظمات المجتمع المدني في تركيا وسوريا، "ما أسس لقاعدة تعاون قوية ومستدامة بين البلدين"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة التركية أنها ستواصل جهودها لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ضمن إطار مؤسساتي، مع العمل على تعزيز قنوات الاتصال المباشرة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us