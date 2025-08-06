وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان نشرته عبر إكس، إن اجتماع طاولة مستديرة انعقد بحضور نائب وزير التجارة التركي فولكان أغار، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

وأضافت أن الاجتماع حضره أيضاً رجال أعمال أعضاء في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وأوضحت الوزارة، أنه بُحث في الاجتماع بحث فرص التعاون الممكنة بين البلدين، في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأشارت إلى أنه جرى التركيز بشكل خاص على نماذج "البناء، التشغيل، نقل الملكية"، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.