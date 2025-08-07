جاء ذلك في رسالة بعث بها، الخميس، إلى أُسر الشهداء والمحاربين القدامى وجميع المواطنين بشأن مسيرة "تركيا بلا إرهاب"، استهلها باستذكار الشهداء بالرحمة، والتعبير عن امتنانه لقدامى المحاربين.

وأوضح الرئيس أردوغان أن كل شبر من تراب الوطن المجبول بدماء الشهداء والجرحى، هو شاهد على تضحياتهم.

وأضاف قائلاً: "إذا كان صوت الأذان يتردد في سمائنا اليوم، وإذا كان علمنا الأحمر الذي تزينه النجمة والهلال يرفرف بفخر، وإذا كان مواطنونا البالغ عددهم 86 مليون نسمة يعيشون في سلام وأمان، فإن النصيب الأكبر من ذلك يعود بلا شك إلى شهدائنا ومحاربينا القدامى. وحماية إرثهم هي أهم واجبات دولتنا".

وأكد أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية تكافح جميع أشكال الإرهاب في البلاد وعلى الحدود وفي المنطقة، بأقصى فاعلية منذ اليوم الأول لتوليها السلطة (عام 2002).

وأشار إلى أن تركيا تسير اليوم، بالتعاون مع الشعب، نحو أهداف رؤية "قرن تركيا"، وتسعى لبناء "تركيا بلا إرهاب" وتخليص البلاد من مأساة استمرت لنحو نصف قرن.

وخاطب الشعب التركي قائلاً: "كونوا على يقين تام أن هذا المسار لم يشهد في أي مرحلة منه مساومات أو تنازلات أو مبادرات خفية، ولن يشهد ذلك مستقبلاً".