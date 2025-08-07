تركيا
2 دقيقة قراءة
تركيا تحتفظ بصدارة تصدير سفن الصيد عالمياً للعام الثالث على التوالي
أكد رئيس اتحاد مصدّري السفن واليخوت التركية، جم سون، أمس الأربعاء، أن بلاده واصلت تصدّرها العالمي في تصدير سفن الصيد للعام الثالث على التوالي، متفوقة على دول كإسبانيا، بفضل الأداء القوي لأحواض بناء السفن وتنوّع الإنتاج المحلي.
تركيا تحتفظ بصدارة تصدير سفن الصيد عالمياً للعام الثالث على التوالي
وتتركز عمليات بناء السفن التركية في يالوفا وطوزلا بإسطنبول، إلى جانب أحواض منتشرة في أنحاء البلاد، حيث تُنتج سفن صيد يتراوح طولها بين 70 و90 مترًا / AA
منذ 10 ساعات

وأوضح سون، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن صادرات تركيا في قطاع السفن واليخوت بلغت 1.94 مليار دولار في 2023، وسجّلت 1.91 مليار في 2024، بينما بلغت حتى يوليو/تموز 2025 نحو 1.17 مليار دولار، منها 210 ملايين في الأسبوع الأول من يوليو/تموز وحده.

وأشار إلى أن صادرات سفن الصيد وحدها بلغت 354 مليون دولار العام الماضي، كما حققت تركيا تقدّماً لافتاً في تصدير القاطرات البحرية، لتصبح ضمن أول ثلاث دول عالمياً في هذا المجال، بينما احتلت موقعاً بين أول 10 دول في تصدير اليخوت الفاخرة، فقد بلغت صادرات "الميغا يخت" 480 مليون دولار في 2024.

وأوضح سون أن تركيا تركّز على بناء سفن ذات استخدامات خاصة، بعكس الصين وكوريا الجنوبية واليابان التي تهيمن على سوق السفن الضخمة. 

موصى به

ولفت إلى أن حصة تركيا من السوق العالمية البالغة 130 مليار دولار لا تزال محدودة، لكنها بين أول 5 دول في فئة السفن المتخصصة.

وشدّد على أن رفع هدف الصادرات إلى 3.5 مليار دولار سنوياً ممكن، لكنه يتطلب دعماً للكوادر البشرية وتخفيف التكاليف، داعياً إلى دمج التعليم المهني بالبنية الصناعية.

وتتركز عمليات بناء السفن التركية في يالوفا وطوزلا بإسطنبول، إلى جانب أحواض منتشرة في أنحاء البلاد، حيث تُنتج سفن صيد حديثة يتراوح طولها بين 70 و90 متراً، وتلبي طلبات متزايدة، وخاصة من دول شمال أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us