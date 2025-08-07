وأوضح سون، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن صادرات تركيا في قطاع السفن واليخوت بلغت 1.94 مليار دولار في 2023، وسجّلت 1.91 مليار في 2024، بينما بلغت حتى يوليو/تموز 2025 نحو 1.17 مليار دولار، منها 210 ملايين في الأسبوع الأول من يوليو/تموز وحده.

وأشار إلى أن صادرات سفن الصيد وحدها بلغت 354 مليون دولار العام الماضي، كما حققت تركيا تقدّماً لافتاً في تصدير القاطرات البحرية، لتصبح ضمن أول ثلاث دول عالمياً في هذا المجال، بينما احتلت موقعاً بين أول 10 دول في تصدير اليخوت الفاخرة، فقد بلغت صادرات "الميغا يخت" 480 مليون دولار في 2024.

وأوضح سون أن تركيا تركّز على بناء سفن ذات استخدامات خاصة، بعكس الصين وكوريا الجنوبية واليابان التي تهيمن على سوق السفن الضخمة.