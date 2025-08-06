وقال كاجر في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "نكست" (NeXT) التي أطلقتها تركيا مؤخراً، إنه استقبل الشعّار والوفد المرافق له في مقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بأنقرة.

وأضاف: "قيّمنا بشكل شامل الأعمال التي سنجريها معاً، كما حل السيد الوزير والوفد المرافق له ضيوفا على رئاسة المنطقة الصناعية الأولى التابعة لغرفة صناعة أنقرة، وزرنا معاً منشآت هيدروميك (Hidromek) الإنتاجية"، وهي شركة تركية مصنعة للمعدات الثقيلة كالجرافات والحفارات الهيدروليكية.