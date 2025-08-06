سوريا الجديدة
وقّعا بروتوكول تعاون.. وزير الصناعة التركي يلتقي نظيره السوري في أنقرة
التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الأربعاء، وزيرَ الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعّار، والوفد المرافق له بالعاصمة أنقرة.
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر مع نظيره السوري محمد نضال الشعار / AA
وقال كاجر في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "نكست" (NeXT) التي أطلقتها تركيا مؤخراً، إنه استقبل الشعّار والوفد المرافق له في مقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بأنقرة.

وأضاف: "قيّمنا بشكل شامل الأعمال التي سنجريها معاً، كما حل السيد الوزير والوفد المرافق له ضيوفا على رئاسة المنطقة الصناعية الأولى التابعة لغرفة صناعة أنقرة، وزرنا معاً منشآت هيدروميك (Hidromek) الإنتاجية"، وهي شركة تركية مصنعة للمعدات الثقيلة كالجرافات والحفارات الهيدروليكية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان، عن توقيع "بروتوكول تعاون لتحديث القطاعات الصناعية والإنتاجية" بين البلدين خلال اللقاء.

والثلاثاء، وصل الشعّار إلى أنقرة في زيارة غير معلنة المدة، وعقد لقاءات رسمية مع مسؤولين أتراك، وشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين البلدين.

