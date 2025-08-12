وقال البشير في منشور عبر منصة إكس مساء الاثنين، إن الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون في قطاع النفط مع الجانب العراقي، ومناقشة سبل إعادة تأهيل وصيانة الخط بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل في مجال الطاقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن البشير يلتقي خلال زيارته الرسمية عدداً من المسؤولين في قطاع الطاقة لمناقشة تعزيز التعاون، إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة في الموارد المائية.
وكان الوزير السوري قد أعلن الجمعة الماضي عن نيته زيارة العراق لدراسة إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس، مع الإشارة إلى خطة إنشاء مصفاة نفط جديدة لتحويل سوريا إلى دولة مصدرة للمشتقات النفطية.
يُذكر أن العراق أرسل في أبريل/نيسان الماضي وفداً رفيع المستوى إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل الخط، الذي تضرر عام 2003 وبلغت التكلفة التقديرية لإصلاحه بين 300 و600 مليون دولار.
ويعود إنشاء خط الأنابيب إلى خمسينيات القرن الماضي، ويبلغ طوله نحو 800 كيلومتر بطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، ويمتد من حقول كركوك شمالي العراق إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط.