سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
وزير الطاقة السوري يصل إلى بغداد لبحث إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس
وصل وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى بغداد، لإجراء مباحثات حول إعادة تأهيل خط أنابيب النفط كركوك-بانياس، الذي تضرر منذ 22 عاماً.
وزير الطاقة السوري يصل إلى بغداد لبحث إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس
دمشق وبغداد تبحثان إعادة تأهيل خط النفط الاستراتيجي كركوك-بانياس / Social Media
منذ 10 ساعات

وقال البشير في منشور عبر منصة إكس مساء الاثنين، إن الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون في قطاع النفط مع الجانب العراقي، ومناقشة سبل إعادة تأهيل وصيانة الخط بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل في مجال الطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن البشير يلتقي خلال زيارته الرسمية عدداً من المسؤولين في قطاع الطاقة لمناقشة تعزيز التعاون، إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة في الموارد المائية.

وكان الوزير السوري قد أعلن الجمعة الماضي عن نيته زيارة العراق لدراسة إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس، مع الإشارة إلى خطة إنشاء مصفاة نفط جديدة لتحويل سوريا إلى دولة مصدرة للمشتقات النفطية.

اختيارات المحرر

يُذكر أن العراق أرسل في أبريل/نيسان الماضي وفداً رفيع المستوى إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل الخط، الذي تضرر عام 2003 وبلغت التكلفة التقديرية لإصلاحه بين 300 و600 مليون دولار.

ويعود إنشاء خط الأنابيب إلى خمسينيات القرن الماضي، ويبلغ طوله نحو 800 كيلومتر بطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، ويمتد من حقول كركوك شمالي العراق إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us