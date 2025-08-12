وقال البشير في منشور عبر منصة إكس مساء الاثنين، إن الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون في قطاع النفط مع الجانب العراقي، ومناقشة سبل إعادة تأهيل وصيانة الخط بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل في مجال الطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن البشير يلتقي خلال زيارته الرسمية عدداً من المسؤولين في قطاع الطاقة لمناقشة تعزيز التعاون، إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة في الموارد المائية.

وكان الوزير السوري قد أعلن الجمعة الماضي عن نيته زيارة العراق لدراسة إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس، مع الإشارة إلى خطة إنشاء مصفاة نفط جديدة لتحويل سوريا إلى دولة مصدرة للمشتقات النفطية.