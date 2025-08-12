سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
طيران إسرائيلي يحلق في سماء السويداء السورية وقوات الاحتلال تتوغل في بلدتين شمال القنيطرة
أفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء الثلاثاء، بتحليق طائرات إسرائيلية في سماء محافظة السويداء جنوب البلاد، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل حول أهداف ذلك، وما إذا كانت هناك أي هجمات عسكرية كما جرى في السابق.
طيران إسرائيلي يحلق في سماء السويداء السورية وقوات الاحتلال تتوغل في بلدتين شمال القنيطرة
قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتين شمال القنيطرة / TRT ARABI
12 أغسطس 2025

يأتي التحليق بُعيد تأكيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منشورات على منصة "إكس"، الثلاثاء، التزام حكومة بلاده حماية جميع مكونات محافظة السويداء، رافضاً محاولات وضع الدروز في "معادلة الإقصاء أو التهميش تحت أي ذريعة".

منشورات الشيباني جاءت عقب اجتماع ثلاثي في عمان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ومبعوث واشنطن إلى دمشق سفيرها في أنقرة توماس باراك.

في سياق متصل، قالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، الثلاثاء، إن قوات إسرائيلية توغلت في بلدتين شمال القنيطرة جنوب غربي البلاد، في أحدث انتهاك لسيادة البلد العربي، مشيرةً على حسابها بمنصة "إكس" إلى أن "دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل بلدة طرنجة شمال القنيطرة".

وبيَّنت أن تلك الدورية "توقفت في ساحة البلدة قبل أن تتابع تحركها باتجاه بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي" دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن "المنطقة تشهد تحركاً عسكرياً آخر، حيث تحرك رتل عسكري لقوات الاحتلال من تل الأحمر الغربي وتوجّه نحو أطراف قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي وسط حالة ترقب بين الأهالي".

اختيارات المحرر

والاثنين، توغلت دورية للجيش الإسرائيلي في قرية بريف محافظة القنيطرة، وقبلها بيومين، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بنصب جنود إسرائيليين حواجز لتفتيش المارة قبل انسحابهم من عدة قرى في المحافظة.

ومراراً أدانت دمشق الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وأكدت التزامها اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974. ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أي تهديد لإسرائيل التي توغل جيشها مراراً داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وتستخدم إسرائيل، التي تحتل أراضي سورية، ما تزعم أنها "حماية الدروز" ذريعةً لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة سوريا، ومنها رغبتها في جعل جنوب البلد العربي "منزوع السلاح"، لكنَّ معظم زعماء الطائفة الدرزية في سوريا أكدوا، في مناسبات عديدة، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

ومنذ 7 أشهر، يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق في الجنوب، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسَّعت رقعة احتلالها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us