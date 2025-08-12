يأتي التحليق بُعيد تأكيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منشورات على منصة "إكس"، الثلاثاء، التزام حكومة بلاده حماية جميع مكونات محافظة السويداء، رافضاً محاولات وضع الدروز في "معادلة الإقصاء أو التهميش تحت أي ذريعة".

منشورات الشيباني جاءت عقب اجتماع ثلاثي في عمان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ومبعوث واشنطن إلى دمشق سفيرها في أنقرة توماس باراك.

في سياق متصل، قالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، الثلاثاء، إن قوات إسرائيلية توغلت في بلدتين شمال القنيطرة جنوب غربي البلاد، في أحدث انتهاك لسيادة البلد العربي، مشيرةً على حسابها بمنصة "إكس" إلى أن "دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل بلدة طرنجة شمال القنيطرة".

وبيَّنت أن تلك الدورية "توقفت في ساحة البلدة قبل أن تتابع تحركها باتجاه بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي" دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن "المنطقة تشهد تحركاً عسكرياً آخر، حيث تحرك رتل عسكري لقوات الاحتلال من تل الأحمر الغربي وتوجّه نحو أطراف قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي وسط حالة ترقب بين الأهالي".