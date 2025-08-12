سوريا الجديدة
اجتماع ثلاثي يجمع الصفدي والشيباني وباراك في عمّان لبحث إعادة بناء سوريا
عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى دمشق توماس باراك، اليوم الثلاثاء، مباحثات مشتركة في العاصمة الأردنية عمّان، بشأن إعادة بناء سوريا ودعم استقرارها.
الاجتماع الثلاثي في عمان ضم باراك والصفدي والشيباني / وكالة الأنباء السورية (سانا)
منذ يوم واحد

ويعد هذا الاجتماع الثاني بين الشيباني والصفدي وباراك خلال أقل من شهر، بعد لقاء أول استضافه الأردن في 19 يوليو/تموز الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عبر منصة إكس، إن الأطراف الثلاثة بدؤوا في عمّان "الآن اجتماعاً ثلاثياً مشتركاً لبحث الأوضاع في سوريا، بحضور ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث"، من دون تسمية تلك الجهات.

وأضافت أن الاجتماع سيبحث "سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين".

وبينت أن لقاء اليوم يأتي "استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو/تموز، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا وحل الأزمة هناك".

ومنذ ذلك التاريخ، تشهد محافظة السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية السورية، في بيان، بـ"الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية-أردنية-أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة".

ولفتت الخارجية السورية إلى "الترحيب بجهود الحكومة السورية في المجال الإنساني، ولا سيما ما يتعلق باستعادة الخدمات الأساسية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم".

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو/تموز الماضي.

وتنتشر في السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجهاً انفصالياً، وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ"المجلس العسكري في السويداء"، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

مصدر:TRT Arabi
