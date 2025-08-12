جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى دمشق توماس باراك، في العاصمة عمان، لبحث سبل دعم سوريا وإعادة بنائها، بحسب بيان مشترك للأطراف الثلاثة.

ووفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن الأطراف الثلاثة اتفقوا أيضاً على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة (دون تحديد موعده)، لاستكمال المداولات التي جرت اليوم.

وأكّد المُجتمِعون، بحسب البيان المشترك، أن محافظة السويداء بكل مجتمعاتها جزء أصيل من سوريا، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل البلاد.

ورحّب الأردن والولايات المتحدة بخطوات الحكومة السورية، بما فيها "إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظة السويداء، والشروع بمسار المصالحات المجتمعية في محافظة السويداء وتعزيز السلم الأهلي".

ووفق البيان المشترك، جدّد الصفدي وبارِك خلال اجتماع اليوم وقوف الأردن والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

ودعا الصفدي وباراك، بحسب البيان ذاته، المجتمع الدولي إلى الوقوف مع سوريا في جهودها إعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.

ويُعَدّ اجتماع اليوم هو الثاني بين الشيباني والصفدي وباراك خلال أقل من شهر، بعد لقاء أول استضافه الأردن في 19 يوليو/تموز الماضي.

“حماية جميع المكونات”

من جهته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس مساء الثلاثاء: "أشكر أخي معالي الوزير أيمن الصفدي، وسعادة المبعوث الأمريكي توماس باراك، على اجتماعنا البنّاء والشفاف اليوم، الذي تناول واقع التحديات السورية التي نواجهها في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد الشيباني التزام دمشق "حماية أهلنا في السويداء من جميع المكونات: الدروز والبدو والمسيحيين، ونشدد على ضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي صادر عن أي جهة كانت".

كما شدد على استعداد الحكومة السورية “الدائم لاستمرار إرسال المساعدات لأهلنا في السويداء، ودعم المبادرات التي تهدف إلى إعادة الخدمات، وتعزيز المصالحة، وردم الفجوة مع الدولة”.