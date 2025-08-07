سياسة
ضمّت صلاح وحكيمي.. "فرنس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية 2025
كشفت مجلة "فرنس فوتبول" الفرنسية، الخميس، عن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية (بالون دور) لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2025، في نسختها التاسعة والستين.
"فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية للموسم 2025 / Reuters
منذ 15 ساعات

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 30 اسماً من بينهم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد غيابه عن الترشيح في الموسم الماضي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وهيّمن لاعبو فريق باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على القائمة بوجود 9 لاعبين مرشحين هم: عثمان ديمبيلي، وجيانلويجي دوناروما، وديزيريه دوي، وفابيان رويز، وأشرف حكيمي، وجواو نيفيز، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديز، وفيتينيا.

كما ضمت القائمة رباعي ليفربول؛ أليكسيس ماك أليستر، وفرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، والوافد الجديد فلوريان فيرتز، ورباعي برشلونة: لامين يامال، وبيدري، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي.

كما وُجد ثلاثي ريال مدريد: جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وثنائي بايرن ميونخ: هاري كين، ومايكل أوليسيه، في حين غاب الإسباني رودري هيرنانديز، المتوَّج بجائزة العام الماضي بسبب ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة للإصابة.

وشهدت القائمة أيضاً وجود إيرلينغ هالاند، وديكلان رايس، وكول بالمر، وسيرهو غيراسي، ودينزيل دومفريس، وسكوت ماكتوميناي، وفيكتور غيوكيريس، ولاوتارو مارتينيز.

ويتنافس على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، 10 لاعبين هم: التركي كينان يلديز (يوفنتوس)، وثنائي برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، وباو كوبارسي، وثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وارن زاير إيمري، والبرتغالي جواو نيفيز.

وضمت قائمة المرشحين أيضاً؛ الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال)، والبرتغالي رودريغو مورا (بورتو)، والبرازيلي استيفاو ويليان (تشيلسي) والإسباني ودين هويسن (ريال مدريد)، والفرنسي من أصل مغربي أيوب بوعدي (ليل).

ويتنافس على جائزة "كرويف" لأفضل مدرب كل من: الإسباني لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، والإيطالي أنطونيو كونتي (نابولي)، ومواطنه إنزو ماريسكا (تشيلسي)، والهولندي آرني سلوت (ليفربول)، والألماني هانز فليك (برشلونة).

ورُشِّحت 5 أندية لجائزة الأفضل في العالم لكرة القدم رجال، هي: باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وبوتافوغو البرازيلي، وليفربول، وتشيلسي.

ومن المقرر أن تقام مراسم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في 22 سبتمبر/أيلول المقبل، على مسرح دو شاتليه في باريس، حسبما حددت مجلة "فرنس فوتبول" في وقت سابق.

مصدر:TRT Arabi
