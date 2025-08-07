وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 30 اسماً من بينهم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد غيابه عن الترشيح في الموسم الماضي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وهيّمن لاعبو فريق باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على القائمة بوجود 9 لاعبين مرشحين هم: عثمان ديمبيلي، وجيانلويجي دوناروما، وديزيريه دوي، وفابيان رويز، وأشرف حكيمي، وجواو نيفيز، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديز، وفيتينيا.

كما ضمت القائمة رباعي ليفربول؛ أليكسيس ماك أليستر، وفرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، والوافد الجديد فلوريان فيرتز، ورباعي برشلونة: لامين يامال، وبيدري، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي.

كما وُجد ثلاثي ريال مدريد: جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وثنائي بايرن ميونخ: هاري كين، ومايكل أوليسيه، في حين غاب الإسباني رودري هيرنانديز، المتوَّج بجائزة العام الماضي بسبب ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة للإصابة.

وشهدت القائمة أيضاً وجود إيرلينغ هالاند، وديكلان رايس، وكول بالمر، وسيرهو غيراسي، ودينزيل دومفريس، وسكوت ماكتوميناي، وفيكتور غيوكيريس، ولاوتارو مارتينيز.