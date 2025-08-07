ووقَّع البلدان على الاتفاقيات في مراسم أُقيمت عقب محادثات ثنائية بين أردوغان وسونكو، واجتماع على مستوى وفدي البلدين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
ومن بين الاتفاقيات المبرمة "اتفاقية التعاون المالي العسكري بين حكومتي تركيا والسنغال"، و"بروتوكول التعديل رقم 1 على بروتوكول تنفيذ المساعدة النقدية بين حكومتي تركيا والسنغال، المؤرخة في 28 يناير/كانون الثاني 2020".
كما أبرم البلدان "اتفاقية التعاون والإنتاج المشترك للأفلام والوسائط السمعية والبصرية والوسائط المتعددة (ملتيميديا) بين حكومتي تركيا والسنغال".
ووقَّعت تركيا والسنغال أيضاً "بروتوكولاً تنفيذياً لمذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين مجلس التعليم العالي في جمهورية تركيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية السنغال للأعوام من 2025 إلى 2028".
وفي وقت سابق الخميس، استقبل أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، رئيس الوزراء السنغالي الذي يُجري زيارة رسمية لتركيا؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من الرئيس التركي.