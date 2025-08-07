جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الخميس، حسبما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف ناقش ملف الحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن فحوى المكالمة لكنها قالت إن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات.
وفي وقت سابق الخميس، صرح مستشار الكرملين الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، بأن واشنطن وموسكو اتفقتا على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب في الأيام المقبلة.
والأربعاء، التقى بوتين مع ويتكوف في العاصمة موسكو، وأعلنت الرئاسة الروسية أن اللقاء بين الجانبين بشأن أوكرانيا كان مفيداً وبنّاءً.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.
كان ترمب قد منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات السلع الروسية، ولاحقاً قلَّص المهلة إلى ما بين 10 و12 يوماً بدءاً من 28 يوليو/تموز.