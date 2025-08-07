جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الخميس، حسبما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف ناقش ملف الحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن فحوى المكالمة لكنها قالت إن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات.

وفي وقت سابق الخميس، صرح مستشار الكرملين الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، بأن واشنطن وموسكو اتفقتا على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب في الأيام المقبلة.