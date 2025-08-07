وقال مرقص، خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة للحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون، إن المجلس وافق على الأهداف بعد إدخال تعديلات طالب بها الجانب اللبناني، وأبرزها "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تثبيت الاستقرار وقيام الدولة وإعادة الإعمار"، موضحاً أن "مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، عقب التعديلات التي طلبها المسؤولون اللبنانيون".

في السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح في يد الدولة.

ووصف المبعوث الأمريكي توم باراك، عبر منشور على منصة إكس، القرار اللبناني بـ"التاريخي والجريء"، مشيداً بتكليف الحكومة الجيش اللبناني بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله، على أن تُنفّذ قبل نهاية العام.