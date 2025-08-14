جاء ذلك في كلمة خلال فاعلية بمناسبة الذكرى الـ24 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، تطرق خلالها إلى مسار "تركيا بلا إرهاب".
وأوضح أردوغان أن كل من يساهم في هذا المسار "الميمون"، الذي يمثل نقطة تحول في مسيرة تركيا المستقبلية، سيكتب اسمه في التاريخ.
وشدد على أن الحكومة من خلال هذا المسار لا تهدف إلى حل مشكلة الإرهاب فحسب، بل أيضاً إلى القضاء تماماً على التهديد الإرهابي واحتمال ظهوره.
وأضاف: "سندير هذا المسار بعناية، إذ يفتح الباب أمام مستقبل مشرق بما يتناسب مع تطلعات شعبنا وعظمة حزبنا".
وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن تنظيم "PKK" الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.
وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"PKK" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.
ويوم 11 يوليو/تموز المنصرم، أقدمت مجموعة من تنظيم "PKK" الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.