جاء ذلك في كلمة خلال فاعلية بمناسبة الذكرى الـ24 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، تطرق خلالها إلى مسار "تركيا بلا إرهاب".

وأوضح أردوغان أن كل من يساهم في هذا المسار "الميمون"، الذي يمثل نقطة تحول في مسيرة تركيا المستقبلية، سيكتب اسمه في التاريخ.

وشدد على أن الحكومة من خلال هذا المسار لا تهدف إلى حل مشكلة الإرهاب فحسب، بل أيضاً إلى القضاء تماماً على التهديد الإرهابي واحتمال ظهوره.