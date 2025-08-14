تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان: كل من يساهم في مسار "تركيا بلا إرهاب" سيكتب اسمه في التاريخ
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة لن تسمح بإهدار الفرصة التاريخية المتمثلة بمسار "تركيا بلا إرهاب"، مشدداً على أن كل من يساهم في هذا المسار سيكتب اسمه في التاريخ.
أردوغان: كل من يساهم في مسار "تركيا بلا إرهاب" سيكتب اسمه في التاريخ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 24 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، في أنقرة. / AA
14 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمة خلال فاعلية بمناسبة الذكرى الـ24 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، تطرق خلالها إلى مسار "تركيا بلا إرهاب".

وأوضح أردوغان أن كل من يساهم في هذا المسار "الميمون"، الذي يمثل نقطة تحول في مسيرة تركيا المستقبلية، سيكتب اسمه في التاريخ.

وشدد على أن الحكومة من خلال هذا المسار لا تهدف إلى حل مشكلة الإرهاب فحسب، بل أيضاً إلى القضاء تماماً على التهديد الإرهابي واحتمال ظهوره.

اختيارات المحرر

وأضاف: "سندير هذا المسار بعناية، إذ يفتح الباب أمام مستقبل مشرق بما يتناسب مع تطلعات شعبنا وعظمة حزبنا".

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن تنظيم "PKK" الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"PKK" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

ويوم 11 يوليو/تموز المنصرم، أقدمت مجموعة من تنظيم "PKK" الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us