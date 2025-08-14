وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان اليوم الخميس، أن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بطلب من الأمين العام للناتو.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا آخر التطورات بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية.
وأكد الرئيس أردوغان أن مفاوضات إسطنبول التي بادرت بها تركيا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا حققت تقدما، وشدد على أهمية أن تُمكن هذه العملية أيضاً من تحقيق تطورات إيجابية في المسائل الإنسانية.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.
واحتضنت إسطنبول في مايو/ أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.
وأشار البيان إلى أن روته أجرى خلال المحادثة، تقييمات للوضع الأخير في أوكرانيا قبيل انعقاد قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن الرئيس أردوغان أكد لروته أن تركيا تتابع من كثب اللقاء المرتقب بين ترمب وبوتين في ألاسكا.
وقبل أيام، أعلن ترمب أنه سيلتقي بوتين بولاية ألاسكا الأمريكية غدا الجمعة.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.