تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان يبحث مع أمين "الناتو" تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، تطورات الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
أردوغان يبحث مع أمين "الناتو" تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس التركي يستقبل أمين عام حلف الناتو مارك روته في أنقرة / AA
14 أغسطس 2025

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان اليوم الخميس، أن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بطلب من الأمين العام للناتو.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا آخر التطورات بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان أن مفاوضات إسطنبول التي بادرت بها تركيا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا حققت تقدما، وشدد على أهمية أن تُمكن هذه العملية أيضاً من تحقيق تطورات إيجابية في المسائل الإنسانية.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

اختيارات المحرر

واحتضنت إسطنبول في مايو/ أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

وأشار البيان إلى أن روته أجرى خلال المحادثة، تقييمات للوضع الأخير في أوكرانيا قبيل انعقاد قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن الرئيس أردوغان أكد لروته أن تركيا تتابع من كثب اللقاء المرتقب بين ترمب وبوتين في ألاسكا.

وقبل أيام، أعلن ترمب أنه سيلتقي بوتين بولاية ألاسكا الأمريكية غدا الجمعة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us