وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان اليوم الخميس، أن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بطلب من الأمين العام للناتو.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا آخر التطورات بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان أن مفاوضات إسطنبول التي بادرت بها تركيا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا حققت تقدما، وشدد على أهمية أن تُمكن هذه العملية أيضاً من تحقيق تطورات إيجابية في المسائل الإنسانية.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.