وقالت الخارجية التركية، في بيان: "نُدين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة (E1)"، وأضافت: "هذه الخطوة التي ستفصل فعلياً بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وآمال السلام الدائم".

وأكدت الخارجية التركية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بوحدة جغرافية، على حدود عام 1967، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأضافت: "سنواصل دعم قضية الشعب الفلسطيني المحقّة وكفاحه الصامد".

وصباح الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة (E1)، من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً بوزارة الدفاع، يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.