وأوضح الرئيس أردوغان في مقال نُشر يوم الخميس، على موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية، أنه "يجب أن لا يُنظر إلى قطاع غزة على أنه مجرد صراع محصور في شريط ضيق من الأرض؛ بل ينبغي اعتباره كارثة إنسانية متفاقمة تجرح الضمير الجمعي للبشرية مع مرور كل يوم".
وأضاف أردوغان: "لقد استهدف القصف الإسرائيلي المستمر منذ أشهُر النساء والأطفال وكبار السن، وجعل المدن غير صالحة للعيش. دُمرت المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وانهارت الخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والكهرباء".
وتابع الرئيس التركي في المقال: "الجوع والعطش وخطر الأوبئة تدفع غزة نحو انهيار إنساني شامل. حتى الآن، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في الهجمات الإسرائيلية. هذه الصورة ليست مجرد علامة حرب، بل شهادة صارخة على سياسة إبادة ممنهجة".
وأمام هذا المشهد المروِّع، أكد الرئيس أردوغان أن "صمت العالم أو ردوده الضعيفة لا يزيدان المعاناة إلا تفاقماً، ويمهدان الطريق لاستمرار القمع"، مشيراً إلى أن"ازدواجية المعايير في الغرب -الذي يسارع للتحرك في أزمات أخرى فيما يتبنى موقفاً متردداً تجاه غزة- تقوِّض مصداقية نظام دولي يُفترض أنه قائم على المبادئ والقواعد".
وأشار الرئيس التركي إلى أنه "لو أُظهرت نفس الحساسية السريعة والشاملة التي قُدمت في أزمة أوكرانيا في مواجهة الفظائع في غزة، لكان المشهد اليوم مختلفاً تماماً. فقدرة إسرائيل على التصرف دون أدنى عقوبة سرّعت من تآكل القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. وتقف أزمة غزة أمامنا اختباراً حاسماً لمعرفة ما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً وقادراً على الدفاع عن القيم الإنسانية الأساسية".
وأوضح الرئيس أردوغان أنه منذ البداية، أظهرت تركيا موقفاً حازماً وثابتاً ومبدئياً لإنهاء الفظائع والكوارث الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتابع: "تعمل رئاستنا لإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، ومنظمات المجتمع المدني التركية بنشاط على الأرض، ورغم كل العقبات، يجري إيصال الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية إلى المنطقة بدعم من الدول الشقيقة المجاورة. يجري إجلاء الجرحى من غزة ومعالجتهم في تركيا. هذه الجهود الإغاثية لا تلبّي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل تعلن للعالم أن شعب غزة ليس وحده".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تواصل دعواتها إلى وقف إطلاق النار داخل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وتستمر في جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية.
وضمن المقال لفت الرئيس التركي إلى قمة الناتو التي عُقدت في لاهاي في 25 يونيو/حزيران، وشدد على أن الهدنة الهشة يجب أن تتحول إلى سلام دائم، محذراً من أن "غزة ليس لديها وقت لتخسره".
وتابع: "لقد وصفت علناً هجمات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي -في تجاهل صارخ للقانون الدولي- بأنها إبادة جماعية. نعمل بشكل وثيق، خصوصاً مع قطر، على ضمان الوصول الإنساني، ومفاوضات وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار"، وأضاف: "نثمّن الدور القيادي لقطر في تسهيل المساعدات الإنسانية وتعزيز المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المجزرة".
وأكد الرئيس التركي أن العنف في غزة لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط، بل استقرار المنطقة بأكملها، وأضاف: "التوترات بين إسرائيل وإيران تزيد من خطر اندلاع صراع أوسع قد يزعزع التوازن الأمني من شرق المتوسط إلى الخليج. وتعميق الأزمة يشكل تهديدات خطيرة على شكل موجات نزوح جديدة، وزيادة التطرف، ومخاطر على أمن الطاقة. ومن ثم، فإن قضية غزة ليست أزمة إنسانية فقط، بل مسألة ذات أهمية استراتيجية للأمن والسلام العالميين".
وشدد الرئيس أردوغان على أن طريق الحل واضح: يجب إعلان وقف إطلاق نار فوري، ووقف جميع الهجمات دون قيد أو شرط. يجب فتح ممرات إنسانية لضمان إيصال الغذاء والماء والمساعدات الطبية دون عوائق، ويجب إنشاء آليات دولية لحماية المدنيين.
وأشار إلى أن تركيا مستعدة لأداء دور فاعل في هذه العملية، مؤكداً أنه "تجب إحالة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتجب محاسبة الجناة أمام القانون، كما يجب تأمين موارد مستدامة للمنظمات الإغاثية -خصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)- التي تتعرض لخنق بفعل الضغط الإسرائيلي".
وحول قضية إعادة إعمار غزة، قال الرئيس التركي إنه يجب أن لا تقتصر إعادة إعمار غزة على بناء المباني المدمَّرة؛ بل "يجب أن تتطور إلى عملية شاملة تكفل حقوق التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتمثيل السياسي. وينبغي أن تجري هذه العملية بمشاركة مباشرة من الأهالي وتحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية".
وتابع: "أساس السلام الدائم يكمن في الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة مع الحفاظ على وحدة أراضيها. إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".
وختم الرئيس التركي المقال بقوله: "التاريخ يشهد على مَن تحرك ومَن أعرض عن الوحشية في غزة. غزة ليس لديها وقت لتخسره؛ وعلى المجتمع الدولي أن يُصغي لصوت الضمير العالمي ويتحرك. مستقبل الإنسانية سيتشكل بشجاعة الخطوات التي نتخذها اليوم".