وأوضح الرئيس أردوغان في مقال نُشر يوم الخميس، على موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية، أنه "يجب أن لا يُنظر إلى قطاع غزة على أنه مجرد صراع محصور في شريط ضيق من الأرض؛ بل ينبغي اعتباره كارثة إنسانية متفاقمة تجرح الضمير الجمعي للبشرية مع مرور كل يوم".

وأضاف أردوغان: "لقد استهدف القصف الإسرائيلي المستمر منذ أشهُر النساء والأطفال وكبار السن، وجعل المدن غير صالحة للعيش. دُمرت المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وانهارت الخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والكهرباء".

وتابع الرئيس التركي في المقال: "الجوع والعطش وخطر الأوبئة تدفع غزة نحو انهيار إنساني شامل. حتى الآن، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في الهجمات الإسرائيلية. هذه الصورة ليست مجرد علامة حرب، بل شهادة صارخة على سياسة إبادة ممنهجة".

وأمام هذا المشهد المروِّع، أكد الرئيس أردوغان أن "صمت العالم أو ردوده الضعيفة لا يزيدان المعاناة إلا تفاقماً، ويمهدان الطريق لاستمرار القمع"، مشيراً إلى أن"ازدواجية المعايير في الغرب -الذي يسارع للتحرك في أزمات أخرى فيما يتبنى موقفاً متردداً تجاه غزة- تقوِّض مصداقية نظام دولي يُفترض أنه قائم على المبادئ والقواعد".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "لو أُظهرت نفس الحساسية السريعة والشاملة التي قُدمت في أزمة أوكرانيا في مواجهة الفظائع في غزة، لكان المشهد اليوم مختلفاً تماماً. فقدرة إسرائيل على التصرف دون أدنى عقوبة سرّعت من تآكل القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. وتقف أزمة غزة أمامنا اختباراً حاسماً لمعرفة ما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً وقادراً على الدفاع عن القيم الإنسانية الأساسية".

وأوضح الرئيس أردوغان أنه منذ البداية، أظهرت تركيا موقفاً حازماً وثابتاً ومبدئياً لإنهاء الفظائع والكوارث الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتابع: "تعمل رئاستنا لإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، ومنظمات المجتمع المدني التركية بنشاط على الأرض، ورغم كل العقبات، يجري إيصال الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية إلى المنطقة بدعم من الدول الشقيقة المجاورة. يجري إجلاء الجرحى من غزة ومعالجتهم في تركيا. هذه الجهود الإغاثية لا تلبّي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل تعلن للعالم أن شعب غزة ليس وحده".

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تواصل دعواتها إلى وقف إطلاق النار داخل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وتستمر في جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية.

وضمن المقال لفت الرئيس التركي إلى قمة الناتو التي عُقدت في لاهاي في 25 يونيو/حزيران، وشدد على أن الهدنة الهشة يجب أن تتحول إلى سلام دائم، محذراً من أن "غزة ليس لديها وقت لتخسره".