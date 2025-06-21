وحسب مصادر دبلوماسية، يترأس الجلسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وتُعقد بشكل مغلق بمشاركة ممثلي جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ومن المتوقع أن تتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وانطلقت في مدينة إسطنبول، السبت، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في فترة حرجة، إذ تتواصل فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران.

ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولاً على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية. ويحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.