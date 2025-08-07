منذ 17 ساعات
ووفق معلومات استخباراتية جمعتها الاستخبارات التركية، كان كهرمان يستعد للهروب إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وجرى إطلاق عملية مشتركة على الفور، أسفرت عن القبض عليه في ولاية مانيسا.
كان كهرمان مطلوباً من السلطات، وقد أُدين بالفعل لدوره في القيادة السرية لتنظيم غولن الإرهابي، كما شغل منصباً رفيع المستوى داخل الهيكل السري للتنظيم الإرهابي، الذي عمل على التسلل إلى مؤسسات الدولة.
موصى به
وتُعدّ هذه العملية جزءاً من الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات التركية لتفكيك شبكات تنظيم غولن الإرهابي المتبقية داخل البلاد وخارجها.
ودبَّر تنظيم غولن الإرهابي محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 في تركيا.
كما يقف التنظيم الإرهابي وراء حملة طويلة الأمد سعت إلى الإطاحة بالدولة من خلال التغلغل في المؤسسات التركية، خصوصاً الجيش والشرطة والقضاء.