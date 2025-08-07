ووفق معلومات استخباراتية جمعتها الاستخبارات التركية، كان كهرمان يستعد للهروب إلى الخارج بطرق غير شرعية.

وجرى إطلاق عملية مشتركة على الفور، أسفرت عن القبض عليه في ولاية مانيسا.

كان كهرمان مطلوباً من السلطات، وقد أُدين بالفعل لدوره في القيادة السرية لتنظيم غولن الإرهابي، كما شغل منصباً رفيع المستوى داخل الهيكل السري للتنظيم الإرهابي، الذي عمل على التسلل إلى مؤسسات الدولة.