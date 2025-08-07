وقال فيدان: "زرتُ دمشق اليوم للمرة الثالثة خلال 9 أشهر منذ الإطاحة بنظام الأسد"، مضيفاً: "مع كل زيارة ألاحظ شخصياً التقدم الذي أحرزته سوريا في مجالات عديدة".

وشدد على أن تركيا وسوريا بقيادة الرئيسين أردوغان وأحمد الشرع عازمتان على تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات.

وأضاف أنه خلال اجتماعه مع الشرع اليوم، أُتيحت "فرصة مناقشة عديد من القضايا، بما في ذلك التجارة والاستثمار والنقل والطاقة"، وتابع: "قيّمنا الخطوات الممكنة على الصعيدين الثنائي والإقليمي لإعادة إعمار سوريا".

وأشار الوزير التركي إلى أن الاجتماعات ركزت "بشكل خاص على القضايا الأمنية والتهديدات الداخلية والخارجية لسيادة سوريا ووحدتها السياسية"، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعم سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.

وأكد وزير الخارجية التركي استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية في أي مسؤوليات قد تضطلع بها في ما يتعلق بإدارة وأمن المخيمات شمال شرقي سوريا.