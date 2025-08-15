وأشار جيش الاحتلال في بيان، إلى أنّ قوات لواء الناحال واللواء 7 تحت قيادة الفرقة 99 بدأت العمل في منطقة حي الزيتون، علما أنّ هذه الفرقة نفذت في وقت سابق عملية احتلال محور نتساريم وسط القطاع، إلى جانب المساهمة في تنفيذ عمليات الإبادة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع.

وادعى البيان أن "القوات الإسرائيلية تعمل لكشف العبوات الناسفة وتدمير البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها"، منوهاً إلى أنّ "القوات هاجمت ودمرت مبنى مفخخا كان يستخدم لتخزين وسائل قتالية"، وذلك في محاولة لتبرير عمليات الإبادة والتمير الواسعة التي يرتكبها جيش الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال منذ أيام تنفيذ عمليات تدمير واسعة في حي الزيتون، مستخدماً روبوتات مفخخة وأحزمة نارية، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل وارتكاب مجازر أجبرت آلاف الفلسطينيين على النزوح.

وعانى الحي على مدى حرب الإبادة الإسرائيلية من قصف مكثف دمر مساحات واسعة، فيما احتل جيش الاحتلال أجزاء كبيرة منه ضمن ما يسميه "المناطق العازلة" الممتدة لمئات الأمتار داخل القطاع.

والأربعاء الماضي، صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على "الفكرة المركزية" لخطة احتلال قطاع غزة كاملاً، بما في ذلك عملية مهاجمة حي الزيتون، التي بدأت الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن القوات الإسرائيلية نفذت الليلة الماضية وصباح الجمعة، عمليات نسف منظمة لمنازل فلسطينيين في المناطق الجنوبية بحي الزيتون، باستخدام روبوتات مفخخة تزامناً مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار عشوائي.