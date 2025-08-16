الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تعلّق تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة حتى إجراء"مراجعة شاملة دقيقة"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السبت، أنها بدأت وقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة، إلى حين إجراء مراجعة شاملة ودقيقة.
واشنطن تعلّق تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة حتى إجراء"مراجعة شاملة دقيقة"
الولايات المتحدة توقف تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة / AP
16 أغسطس 2025

وأضافت الخارجية الأمريكية في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن "عدداً قليلاً" من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية صدرت في الأيام القليلة الماضية، دون إعلان عن أرقام محددة.

جاء قرار الخارجية الأمريكية بعد تصريح للناشطة لورا لومر، المنتمية إلى اليمين المتطرف والحليفة للرئيس الأمريكي، على مواقع للتواصل الاجتماعي الجمعة، قالت فيه إن "لاجئين" فلسطينيين دخلوا الولايات المتحدة هذا الشهر.

وأثار تصريح لومر غضب بعض الجمهوريين، إذ وصف النائب راندي فاين من فلوريدا، هذه الخطوة بأنها "خطر على الأمن القومي".

يأتي القرار الأمريكي أيضاً بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية في 8 أغسطس/آب الجاري، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب.

اختيارات المحرر

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تَخلَّله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق تصريحات شهود عيان للأناضول.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و897 شهيداً و155 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصاً بينهم 108 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us