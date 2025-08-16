وأضافت الخارجية الأمريكية في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن "عدداً قليلاً" من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية صدرت في الأيام القليلة الماضية، دون إعلان عن أرقام محددة.

جاء قرار الخارجية الأمريكية بعد تصريح للناشطة لورا لومر، المنتمية إلى اليمين المتطرف والحليفة للرئيس الأمريكي، على مواقع للتواصل الاجتماعي الجمعة، قالت فيه إن "لاجئين" فلسطينيين دخلوا الولايات المتحدة هذا الشهر.

وأثار تصريح لومر غضب بعض الجمهوريين، إذ وصف النائب راندي فاين من فلوريدا، هذه الخطوة بأنها "خطر على الأمن القومي".

يأتي القرار الأمريكي أيضاً بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية في 8 أغسطس/آب الجاري، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب.