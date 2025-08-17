وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن "قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من مساء السبت، القرية وأطلقت الرصاص الحي صوب الشاب حمدان أبو عليا (18 عاماً) فأصابته في ظهره قبل أن تعتدي عليه بالضرب".

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، قوله إن الشاب "نُقل إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته".

وباستشهاد الشاب أبو عليا، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة بما فيها القدس، بموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، إلى أكثر من 1015، فيما أصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.