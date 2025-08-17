وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن "قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من مساء السبت، القرية وأطلقت الرصاص الحي صوب الشاب حمدان أبو عليا (18 عاماً) فأصابته في ظهره قبل أن تعتدي عليه بالضرب".
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، قوله إن الشاب "نُقل إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته".
وباستشهاد الشاب أبو عليا، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة بما فيها القدس، بموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، إلى أكثر من 1015، فيما أصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أنها نقلت إلى المستشفى "إصابة امرأة حامل، تبلغ من العمر 24 عاماً، بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز وسقوط عن مرتفع" خلال مواجهات تزامنت مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قليل شرقي المدينة.
وشمالي الضفة أيضاً قالت وكالة وفا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أضرم النار في منزل ببلدة كفر دان غربي مدينة جنين.
وأضافت أن "قوات الاحتلال أضرمت النار في منزل عائلة أبو سلطان عابد في كفر دان بعد مداهمته وتفتيشه، وسط حالة من الذعر في صفوف المواطنين".