تركيا
1 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري زيارة إلى قطر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقضايا الإقليمية
يجري وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زيارة رسمية إلى دولة قطر في الفترة من 13 إلى 14 أغسطس/آب الجاري في ثالث زيارة له إلى الدوحة هذا العام.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان / AA
13 أغسطس 2025

ووفق مصادر وزارة الخارجية التركية، ستتناول محادثات الوزير فيدان مع المسؤولين القطريين تقييم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، ومناقشة التحضيرات للاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا المقرر عقده في الدوحة هذا العام برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر أن يتبادل الطرفان تقييماتهما للوضع الحالي لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة، ويناقشا الخطوات الإضافية الممكن اتخاذها لوقف الهجمات الإسرائيلية اللا إنسانية على القطاع وتحقيق حل الدولتين. 

كما سيتبادلان وجهات النظر بشأن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بدعوة من تركيا بصفتها رئيسة مجلس وزراء خارجية المنظمة، ويقيّمان الجهود المشتركة لتركيا وقطر لتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، بالإضافة إلى المشاريع المحتملة للتعاون المشترك، مع تأكيد أهمية مواصلة بناء القدرات في سوريا وعدم السماح لأي جهة، لا سيما إسرائيل، بعرقلة استقرارها.

وأشارت مصادر الخارجية إلى أن الاجتماعات ستتطرق أيضاً إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والمقاولات، حيث يسعى البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري من 1.1 مليار دولار في 2024 إلى 5 مليارات دولار، مع الاستفادة من اتفاقية التجارة والشراكة الاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب 2025.


مصدر:TRT Arabi
