ووفق مصادر وزارة الخارجية التركية، ستتناول محادثات الوزير فيدان مع المسؤولين القطريين تقييم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، ومناقشة التحضيرات للاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا المقرر عقده في الدوحة هذا العام برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر أن يتبادل الطرفان تقييماتهما للوضع الحالي لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة، ويناقشا الخطوات الإضافية الممكن اتخاذها لوقف الهجمات الإسرائيلية اللا إنسانية على القطاع وتحقيق حل الدولتين.

كما سيتبادلان وجهات النظر بشأن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بدعوة من تركيا بصفتها رئيسة مجلس وزراء خارجية المنظمة، ويقيّمان الجهود المشتركة لتركيا وقطر لتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، بالإضافة إلى المشاريع المحتملة للتعاون المشترك، مع تأكيد أهمية مواصلة بناء القدرات في سوريا وعدم السماح لأي جهة، لا سيما إسرائيل، بعرقلة استقرارها.