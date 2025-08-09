جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية التركية عبر منصة إكس اليوم السبت. وقالت الوزارة، إن السيسي استقبل فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

وأمس الجمعة، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن فيدان سيبحث خلال زيارته الرسمية إلى مصر، القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية على رأسها الحرب في غزة، إضافة إلى الخطوات العملية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين في المجالات كافة.

وفي ما يخص التعاون بشأن قطاع غزة ستجرى مناقشة آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، وتقييم الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إليها بشكل مستمر.

كما سيؤكد الجانبان في المباحثات، ممارسات إسرائيل الاحتلالية التي تمثل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليميين، وخطواتها الأخيرة نحو ضم غزة، إلى جانب حل الدولتين، ومناقشة مخرجات المؤتمر الدولي حول فلسطين الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو/تموز 2025، الذي شاركت فيه تركيا.

وعلى المستوى الإقليمي سيتناول اللقاء كذلك التحديات التي تواجه شمال وشرق إفريقيا ومنطقة الساحل، خصوصاً في ليبيا والسودان والصومال، إضافة إلى إمكانات إسهام البلدين في تعزيز الاستقرار الإقليمي في هذه المناطق.