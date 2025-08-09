جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية التركية عبر منصة إكس اليوم السبت. وقالت الوزارة، إن السيسي استقبل فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.
وأمس الجمعة، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن فيدان سيبحث خلال زيارته الرسمية إلى مصر، القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية على رأسها الحرب في غزة، إضافة إلى الخطوات العملية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين في المجالات كافة.
وفي ما يخص التعاون بشأن قطاع غزة ستجرى مناقشة آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، وتقييم الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إليها بشكل مستمر.
كما سيؤكد الجانبان في المباحثات، ممارسات إسرائيل الاحتلالية التي تمثل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليميين، وخطواتها الأخيرة نحو ضم غزة، إلى جانب حل الدولتين، ومناقشة مخرجات المؤتمر الدولي حول فلسطين الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو/تموز 2025، الذي شاركت فيه تركيا.
وعلى المستوى الإقليمي سيتناول اللقاء كذلك التحديات التي تواجه شمال وشرق إفريقيا ومنطقة الساحل، خصوصاً في ليبيا والسودان والصومال، إضافة إلى إمكانات إسهام البلدين في تعزيز الاستقرار الإقليمي في هذه المناطق.
أما على الصعيد الثنائي، وبالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فمن المتوقع مناقشة عقد الاجتماع الثاني لـ"مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين تركيا ومصر في عام 2026 برئاسة مشتركة من رئيسي البلدين، بعد أن عُقد الاجتماع الأول في أنقرة في 4 سبتمبر/أيلول 2024.
وكان فيدان قد زار القاهرة في 23 مارس/آذار 2025 للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة في غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
كما زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تركيا في 4 فبراير/شباط 2025، والتقى الوزيران في إسطنبول خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو/حزيران 2025 على هامش الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وتعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 8.8 مليار دولار، مع وضع هدف مشترك لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال الفترة القادمة، كما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 3.5 مليار دولار.