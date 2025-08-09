تركيا
دوران: الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن المذكرة التي وقّعها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تمثل "خطوةً مهمةً نحو تحقيق السلام والاستقرار جنوب القوقاز".
ذكر دوران أنّ أرمينيا أقرّت بأن السلام والدبلوماسية أنفع من الحرب والتوتر / AA
9 أغسطس 2025

وقال دوران في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم السبت، "نرحب بهذا التطور اللافت للنظر لما يحمله من بوادر عهد جديد من السلام والازدهار في منطقتنا". وأضاف "أُتيحت فرصة السلام بعد حرب قاره باغ الثانية، والتي تُجسّد التضامن الأبرز بين تركيا وأذربيجان".

وتابع: "بفضل الدبلوماسية الإقليمية التي انتهجها رئيسنا رجب طيب أردوغان، تعزّز الحوار والسعي إلى السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك كان له دور محوري في وصولنا إلى هذه النقطة".

وأوضح المسؤول التركي أنّ أرمينيا "أقرّت بأن السلام والدبلوماسية أنفع من الحرب والتوتر. ورغم الضغوط المضادة من مختلف الدوائر وجماعات الضغط، فقد اتخذت موقفاً شجاعاً لصالح السلام".

وأكد دوران أن تركيا، بقيادة رئيسنا أردوغان، ستواصل جهودها الدبلوماسية، ودعم المبادرات البناءة، والحفاظ على التواصل الوثيق مع الأطراف المعنية لضمان الاستقرار في المنطقة.

وختم منشوره بالقول: "نتطلع إلى المساهمة في تحويل هذه العملية إلى سلام دائم وازدهار وأمن للأجيال القادمة".

مصدر:TRT Arabi
