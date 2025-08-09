وقال دوران في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم السبت، "نرحب بهذا التطور اللافت للنظر لما يحمله من بوادر عهد جديد من السلام والازدهار في منطقتنا". وأضاف "أُتيحت فرصة السلام بعد حرب قاره باغ الثانية، والتي تُجسّد التضامن الأبرز بين تركيا وأذربيجان".

وتابع: "بفضل الدبلوماسية الإقليمية التي انتهجها رئيسنا رجب طيب أردوغان، تعزّز الحوار والسعي إلى السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك كان له دور محوري في وصولنا إلى هذه النقطة".

وأوضح المسؤول التركي أنّ أرمينيا "أقرّت بأن السلام والدبلوماسية أنفع من الحرب والتوتر. ورغم الضغوط المضادة من مختلف الدوائر وجماعات الضغط، فقد اتخذت موقفاً شجاعاً لصالح السلام".