وكتب قادة دول الاتحاد الأوروبي في إعلان لم تنضم إليه المجر، اليوم الثلاثاء: "نرحب بجهود الرئيس ترمب من أجل وضع حد لحرب العدوان التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتوصل إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا"، مشددين على أنه "يجب أن تكون للأوكرانيين حرية تقرير مصيرهم".
وأضافوا أن "الطريق إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن تُقرر بدون أوكرانيا" معتبرين أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جوهرية إلا "في إطار وقف إطلاق نار أو خفض الأعمال الحربية".
ومن المتوقع، أن يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون محادثات، غداً الأربعاء، مع ترمب.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تليغرام أمس الاثنين، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
وأضاف يرماك: "بالنسبة إلى أوكرانيا، الأولوية هي تحقيق سلام عادل ودائم، وهو ما يتطلب وقف إطلاق نار غير مشروط كشرط أساسي لإجراء مفاوضات جوهرية".
"لا سلام بدون أوكرانيا"
في السياق ذاته، أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفقا فيه على أن مستقبل أوكرانيا "يجب أن يكون مستقبل حرية وسيادة وتقرير مصير"، وفق بيان للمتحدث باسم ستارمر.
وقال المتحدث: "تحدث رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء كندا، مارك كارني. وبحثا دعمهما الثابت لأوكرانيا والجهود المستمرة لوقف القتل وإنهاء حرب العدوان الروسية". وأضاف: "أكد الزعيمان أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون مستقبل حرية وسيادة وتقرير مصير".
ورحب الطرفان "بالجهود الدولية المستمرة، التي يقودها الرئيس ترمب، لتحقيق السلام، واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى مع أوكرانيا، لا أن يُفرض عليها".
كما اتفقا على "مواصلة العمل من كثب مع الرئيس ترمب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة، والبقاء على تواصل".
وأمس الاثنين، قال ترمب إنه يتطلّع إلى محادثات "بناءة"، الجمعة القادم، مع بوتين.
وأشار إلى أنه "منزعج بعض الشيء من قول زيلينسكي إنه يحتاج إلى موافقة دستورية للتنازل عن أراضٍ" مؤكداً أنه "سيكون هناك تبادل أراض".
وتحدثت وسائل إعلام غربية عن خطة قدمها بوتين إلى مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف، تتضمن وقف إطلاق النار مقابل انسحاب أوكراني مما تبقى من أراضي تسيطر عليها كييف في إقليم دونباس.
كما لفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بوتين قدم للإدارة الأمريكية هذا الأسبوع اقتراحاً شاملاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والذي يطالب في إطاره كييف بتنازلات إقليمية كبيرة.