وكتب قادة دول الاتحاد الأوروبي في إعلان لم تنضم إليه المجر، اليوم الثلاثاء: "نرحب بجهود الرئيس ترمب من أجل وضع حد لحرب العدوان التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتوصل إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا"، مشددين على أنه "يجب أن تكون للأوكرانيين حرية تقرير مصيرهم".

وأضافوا أن "الطريق إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن تُقرر بدون أوكرانيا" معتبرين أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جوهرية إلا "في إطار وقف إطلاق نار أو خفض الأعمال الحربية".

ومن المتوقع، أن يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون محادثات، غداً الأربعاء، مع ترمب.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تليغرام أمس الاثنين، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف يرماك: "بالنسبة إلى أوكرانيا، الأولوية هي تحقيق سلام عادل ودائم، وهو ما يتطلب وقف إطلاق نار غير مشروط كشرط أساسي لإجراء مفاوضات جوهرية".

"لا سلام بدون أوكرانيا"

في السياق ذاته، أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفقا فيه على أن مستقبل أوكرانيا "يجب أن يكون مستقبل حرية وسيادة وتقرير مصير"، وفق بيان للمتحدث باسم ستارمر.